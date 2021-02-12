Рецензия на экранизацию знаменитой повести Джека Лондона "Зов предков"

В отличие от предыдущих картин последняя версия "Зова предков" создает ездовую собаку по имени Бэк с помощью компьютерной графики. Харрисон Форд исполняет роль главного героя.

"Зов предков" рассказывает вымышленную историю, которая основана на том, что писатель пережил во время золотой лихорадки на Клондайке.

Жизнь в канадском Юконе не только стала важным периодом самопознания для Лондона, но и посеяла семена его будущей литературной карьеры. Встреча Лондона с ездовыми собаками, которые активно использовались во время золотой лихорадки, оказала на него особенно большое впечатление.

Когда жажда золота завладела умами тысяч людей, отправившихся на север работать на приисках, им понадобились сильные ездовые собаки, ценник на которых вырос в несколько раз.

Добродушного и здорового Бэка, который жил на ранчо на юге, похищают и увозят на холодную Аляску. Оказавшись в почтовой упряжке, пес быстро добивается уважения хозяина и отвоевывает в стае место вожака.

Все чаще Бэк видит фантом волка, который подсказывает и направляет его, не раз спасая жизнь. Многое изменится за время этого путешествия по северу главного героя и его четвероногого друга. Будет много встреч с разными людьми, добрыми и злыми, терпеливыми и алчными, и каждый со своей неповторимой судьбой, в которой пес сыграет немалую роль. Но самое главное, услышав голоса предков, Бэк сможет найти свое место в мире.

Смоделированные с помощью визуальных эффектов животные не становятся избыточной прихотью - режиссеру–постановщику Крису Сандерсу с ними проще работать и добиваться нужного результата. Использование компьютерной графики создает эффект иносказательности. В "Зове предков" собаки обладают большим спектром мимических эмоций, что позволяет по–другому понимать борьбу Бэка за первенство в упряжке. Этот сюжет разрешен через последовательность эпизодов, в которых противостояние накаляется и разрешается однажды ночью.

Нравоучительная составляющая "Зова предков" не довлеет над красочным приключением, которым оказывается путь Бэка даже в самые трудные для него времена. Фильм достигает равновесия между приключениями и драматизмом первоисточника и становится интересным как взрослым, так и детям.