Садыр Жапаров: В муфтияте из 16 млн было взято более 7 млн долларов (видео)

Президент Садыр Жапаров в интервью "7 каналу" прокомментировал ситуацию в муфтияте. По его словам, это дело стало резонансным в обществе.

- В начале декабря муфтий Максатбек Токтомушев сам пришел в наш штаб и пожаловался, что руководство Госкомисси по делам религии и Совета улемов пытаются его снять с должности муфтия. Я при нем же позвонил Бакыту Аманбаеву и дал поручение, чтобы выборы прошли в апреле, как и полагается, - сказал глава государства.

Позже президент узнал, что конфликт в муфтияте нарастает еще больше.

- Противники Токтомушева обвиняли его в растрате средств. Также были противоречия по религиозным вопросам. Я попросил Арзыбека Бурханова, с которым мы вместе были депутатами, помочь разобраться в этой ситуации. Он должен был встретиться с муфтием, но вместо этого он переговорил с Акином Токталиевым, который в свою очередь и донес неправильную информацию, будто бы муфтий должен покинуть свою должность, - отметил Жапаров.

В итоге глава государства встретился в мечети с противоборствующими сторонами.

- Токтомушева обвиняли в растрате финансовых средств и недостаче. Я выслушал обе стороны и предложил помощь для финансовой проверки. Я так и сказал, давайте наш бухгалтер все проверит, и мы дадим вам отчет. Все согласились со мной. В результате выяснилось, что из 16 миллионов долларов было взято 7 млн 700 тысяч долларов. Затем эту сумму перевели на сомы и положили в банк с целью получения прибыли. С прошлого года доллар вырос на 15 сомов, и по этой причине получился убыток в размере 700 тысяч долларов. Также в августе прошлого года 155 тысяч долларов передали одной партии на выборы. Это ведь деньги людей для хаджа и их до сих пор не вернули. Людям, которые не смогли поехать в Мекку, вернули лишь часть", - сказал Жапаров.

Президент страны также опроверг слова Акина Токталиева, что ему нужна должность муфтия.

- Видит Бог, мне не нужна это должность. Я всего лишь хочу попросить имамов выбрать достойного человека на этот пост. Государство не будет вмешиваться. Единственное, оно может только поправить, если что-то пойдет не так, - сказал он.