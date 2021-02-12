В школе "Газпрома" дополнительно предоставили места трем ученикам с ОВЗ

Сегодня в управлении социального развития столичной мэрии состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии по приему в школу "Газпром Кыргызстан". Был проведен отбор детей на бесплатное обучение. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По итогам второй четверти, в связи с переходом в другую школу, выбыли 6 учащихся: по одному ученику в 1, 4, 5, 6-ом классах и двое из 10-го класса.

В связи с этим, школа "Газпром Кыргызстан" предоставила по 1 месту в 5, 6 и 9 классах.

Членами межведомственной комиссии рассмотрено 7 заявлений родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

"При принятии решения учитывается диагноз ребенка, социальное положение семьи, успеваемость и характеристика со школы, где ранее учился ребенок, ну и, конечно же, желание самого ребенка", - отмечают в мэрии.

На начало третей четверти в школе "Газпром Кыргызстан" обучается 133 учащихся с ОВЗ.