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В школе "Газпрома" дополнительно предоставили места трем ученикам с ОВЗ

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- Оксана Гут
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Сегодня в управлении социального развития столичной мэрии состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии по приему в школу "Газпром Кыргызстан". Был проведен отбор детей на бесплатное обучение. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По итогам второй четверти, в связи с переходом в другую школу, выбыли 6 учащихся: по одному ученику в 1, 4, 5, 6-ом классах и двое из 10-го класса.

В связи с этим, школа "Газпром Кыргызстан" предоставила по 1 месту в 5, 6 и 9 классах.

Членами межведомственной комиссии рассмотрено 7 заявлений родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

"При принятии решения учитывается диагноз ребенка, социальное положение семьи, успеваемость и характеристика со школы, где ранее учился ребенок, ну и, конечно же, желание самого ребенка", - отмечают в мэрии.

На начало третей четверти в школе "Газпром Кыргызстан" обучается 133 учащихся с ОВЗ.


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URL: https://www.vb.kg/397269
Теги:
Газпром, мэрия, дети, инвалиды, школа, Бишкек, Кыргызстан
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