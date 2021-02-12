Дженго проведет два месяца в СИЗО ГКНБ КР

Криминальный авторитет по кличке Дженго два месяца проведет в СИЗО ГКНБ КР.

В отношении Кадыра Досонова применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Постановлением Первомайского районного суда г. Бишкек от 11 февраля установлен срок ранее примененной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Досонова К.А. на срок досудебного производства, то есть до 8 апреля 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, объявленный в розыск член ОПГ был задержан накануне, 11 февраля, в Оше.