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Мощный взрыв прогремел в торговом центре во Владикавказе (видео)

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В здании торгового центра во Владикавказе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщают РИА Новости, ТАСС и ряд Telegram-каналов.

По имеющимся данным, инцидент произошел в супермаркете, расположенном на улице Гагкаева. Здание оказалось полностью разрушенным. В мессенджерах пишут, что "от здания ничего не осталось".

ТАСС со ссылкой на пресс-службу североосетинского управления министерства внутренних дел сообщает, что взрыв произошел в супермаркете "Магнит". В РИА Новости добавили, что в здании взорвался газ. В мессенджерах также утверждается, что в здании находилось несколько супермаркетов.

Официальной информации о пострадавших пока нет, но по данным информагентств, пострадал как минимум один человек, который работал охранником в торговом центре. В момент взрыва он находился в здании.

В региональном министерстве здравоохранения подтвердили, что под завалами могут находиться люди.


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URL: https://www.vb.kg/397278
Теги:
взрыв, Россия
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