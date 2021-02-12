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В Кыргызстане новый и.о. муфтия (биография)

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- Мария Стрельцова
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Согласно уставу Духовного управления мусульман Кыргызстана, исполнять обязанности Муфтия будет Жоробай ажы Шергазыев. Об этом VB.KG сообщили в муфтияте.

Краткая биография Жоробая Шергазыева:

Он родился 27 августа 1974 года. В 1992 году окончил среднюю школу имени Джоомарта Боконбаева в Баткенской области, в том же году поступил в медресе Хазрат Умар в Бишкеке, позже по линии ДУМК был направлен в международный университет Аль-Азхар в Египте.

В 2004 году он успешно окончил шариатский факультет университета Аль-Азхар, затем продолжил образование в магистратуре Аль-Азхара.

В 2006-2009 годах он успешно прошел подготовительный курс в муфтияте Египта, затем годичную стажировку в египетском муфтияте.

С 2010 года работает старшим преподавателем Исламского университета Кыргызстана.

С 2011 года работал имам-хатибом в мечети Ыйман. В 2011 году работал специалистом в отделе фетв Духовного управления мусульман Кыргызстана. С 2013 года возглавлял этот отдел.

В 2015 году он окончил магистратуру Бишкекского гуманитарного университета имени К. Карасаева, факультет востоковедения и международных отношений.

С февраля 2016 года - заместитель муфтия.

Женат, отец троих сыновей и дочери.


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URL: https://www.vb.kg/397292
Теги:
муфтият, назначение, ДУМК, Кыргызстан
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