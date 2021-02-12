Акция! Купи красивый номер и получи бесплатную связь от MegaCom в подарок

Компания MegaCom объявляет о проведении уникальной акции. При покупке номера категорий "Серебро", "Золото" или "Платина 7500" мы дарим своим абонентам возможность бесплатного общения на срок от 168 до 336 дней.

Стать обладателем бесплатного пакета связи очень просто. Для этого достаточно обратиться в любой Фирменный салон или Центр продаж и обслуживания MegaCom по Кыргызстану, выбрать понравившийся VIP-номер и приобрести его. В зависимости от категории номера и его стоимости абоненту будет подключен один из пакетов тарифного плана "Интернет", согласно срокам и условиям, указанным в таблицах ниже.

Стоимость категории номера и бесплатная связь на 168 дней:

Стоимость категории номера и бесплатная связь на 336 дней:

Подробнее об акции читайте на официальном сайте MegaCom.