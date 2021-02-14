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Обустройство "евразийского дома" приоритетно для России

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- Евгений Денисенко
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Всестороннее обустройство "евразийского дома", а также приведение в гармонию интеграционных процессов, происходящих на континенте, относятся к числу главных направлений работы российских дипломатов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

По его словам, возглавляемое им министерство ведет работу, направленную на усиление общепризнанных международно-правовых основ межгосударственного общения, содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности. А сотрудники МИДа, действуя в полном соответствии с принципами устава ООН, продвигают объединительную повестку дня, расширяют эффективное взаимодействие с зарубежными партнёрами по всему миру.

Сергей Лавров также подчеркнул, что Министерство иностранных дел РФ будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы защищать права и законные интересы российских граждан и соотечественников за рубежом.

Немного ранее на данную тему высказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетом для российского государства - защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", - заявил Песков. Комментируя обсуждавшуюся 5 февраля на совещании у Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности тему работы с соотечественниками за рубежом, пресс-секретарь главы государства назвал поддержку русского мира "мягкой силой".

"Это наша "мягкая сила", никогда не используются какие-то методы, которые противоречили бы международному праву", - отметил Дмитрий Песков. И подчеркнул, что, согласно международному праву, любое государство обладает возможностью осуществлять гуманитарные операции и поощрять контакты между людьми, "рассказывать о литературе, искусстве, науке".


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URL: https://www.vb.kg/397302
Теги:
МИД, Россия, СНГ, евразийство
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