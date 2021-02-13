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Приговор Матраимова. Cуд пояснил условия сделки между ГКНБ и подсудимым

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- Екатерина Улитина
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Райымбек Матраимов заключил соглашение о сотрудничестве со следователями ГКНБ. Об этом сообщает Первомайский райсуд, комментируя приговор в отношении бывшего замглавы Таможни.

Приговором Первомайского районного суда г.Бишкек от 11 февраля 2021 года Матраимов Райымбек Ысмайылович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 УК Кыргызской Республики и назначено наказание, предусмотренное соглашением о сотрудничестве в виде штрафа в размере 2600 (две тысячи шестьсот) расчетных показателей, то есть 260 000 (двести шестьдесят тысяч) сомов в доход государства.

Следует отметить, что Райымбек Матраимов обвинялся в коррупции.

Согласно части 1 статьи 492 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Респрублики, данное преступление входит в перечень видов преступлений, по которым в ходе досудебного производства может быть заключено соглашение о сотрудничестве.

В этой связи, 20 октября 2020 года между прокурором управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, руководителем следственной группы ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики и Матраимовым Р.Ы. было заключено Соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны достигли согласия о назначении наказания в виде штрафа пятой категории.

Согласно статьи 68 УК КР, штраф V категории для физических лиц составляет от 2200 до 2600 расчетных показателей.

Согласно частям 4, 7, 8 статьи 498 УПК Кыргызской Республики, если обвиняемым выполнены все обязательства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве, то судья постановляет обвинительный приговор и назначает ему наказание, предусмотренное соглашением о сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/397307
Теги:
приговор, суд, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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