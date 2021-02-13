Количество вакансий на стройках РФ выросло в пять раз

В строительном секторе за двенадцать месяцев прошлого года в пять раз выросло число вакансий. Если в январе, в целом по стране, потребность отрасли в кадрах составляла чуть более 100 тысяч, то к декабрю она приблизилась к 550 тысячам человек. Такие данные привел глава Управления Департамента градополитики Москвы Валерий Поцяпун на конференции, посвященной тенденциям развития рынка занятости в строительстве.

В столице количество пустующих рабочих мест стало больше в 3,6 раза. Сейчас на стройки Москвы требуется 59 тысяч работников, тогда как в январе 2020 года вакантными оставались всего 16 тысяч мест.

Параллельно с ростом дефицита рабочей силы увеличивается оплата труда в этом секторе. В среднем сотрудники строительной отрасли в Москве зарабатывают чуть более 70 тысяч рублей.

Участники строительного рынка называют основной причиной образовавшегося дефицита кадров ограничения на въезд трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса.

Ранее в правительстве признали проблему дефицита кадров в ряде секторов экономики, главным образом в строительном. Сейчас наем иностранных работников ведется в рамках организованного набора. Застройщики обращаются в Минстрой с заявкой на привлечение определенных специалистов из других стран.

Новая система привлечения иностранных кадров внедряется с декабря. Пока в Россию смогли въехать по этим алгоритмам несколько тысяч трудовых мигрантов. Тогда как стройсектор заявляет о дефиците в сотни тысяч работников.

Источник: media-mig.ru