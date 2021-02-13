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Досонов заявил о побоях при задержании. Материалы переданы в прокуратуру

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- Екатерина Улитина
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Член организованной преступной группировки Кадыр Досонов, известный по кличке Дженго, заявил, что его избили в ходе задержания. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток.

Правозащитники посетили Досонова и других подследственных в СИЗО ГКНБ.

"Досонов заявил об избиении сотрудниками спецназа ГКНБ. С его слов, они положили его на пол буса, в котором его перевозили из аэропорта в здание ГКНБ. Затем в здании ГКНБ продолжили избивать прикладом автомата", - говорится в сообщении Наццентра.

Сотрудники Наццентра зафиксировали наличие телесных повреждений на лице и теле в виде свежих кровоподтеков и ссадин. Досонов также пожаловался на головную боль, тошноту, боли в спине и ногах. Заявление с соответствующими материалами будет передано в органы прокуратуры для дальнейшей проверки.

Напомним, Кадыр Досонов был задержан 11 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/397313
Теги:
ГКНБ, задержание, избиение, ОПГ, пытки, Кыргызстан
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