Досонов заявил о побоях при задержании. Материалы переданы в прокуратуру

Член организованной преступной группировки Кадыр Досонов, известный по кличке Дженго, заявил, что его избили в ходе задержания. Об этом сообщает Наццентр по предупреждению пыток.

Правозащитники посетили Досонова и других подследственных в СИЗО ГКНБ.

"Досонов заявил об избиении сотрудниками спецназа ГКНБ. С его слов, они положили его на пол буса, в котором его перевозили из аэропорта в здание ГКНБ. Затем в здании ГКНБ продолжили избивать прикладом автомата", - говорится в сообщении Наццентра.

Сотрудники Наццентра зафиксировали наличие телесных повреждений на лице и теле в виде свежих кровоподтеков и ссадин. Досонов также пожаловался на головную боль, тошноту, боли в спине и ногах. Заявление с соответствующими материалами будет передано в органы прокуратуры для дальнейшей проверки.

Напомним, Кадыр Досонов был задержан 11 февраля.