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Владимир Зеленский перепутал Китай с Непалом

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter жителей КНР с Китайским Новым годом (в 2021 году праздник пришелся на 21 февраля), проиллюстрировав свой пост изображением площади Дурбар в столице Непала Катманду. На ошибку, как сообщают РИА новости, обратили внимание пользователи Сети.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны", - написал в Twitter глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Украины и КНР будет развиваться.

После того как ошибку заметили в соцсетях, публикация была удалена, а затем в Twitter Зеленского появился тот же текст поздравления, но уже без иллюстрации.

Зеленский и его администрация не впервые оказываются в подобной неловкой ситуации. Так, в октябре сотрудники офиса президента Украины опубликовали отчет о его визите в Ригу, в котором перепутали Латвию с Литвой. А в июле пресс-служба Зеленского назвала столицей Канады вместо Оттавы город Торонто.


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URL: https://www.vb.kg/397314
Теги:
Китай, Новый год, Украина
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