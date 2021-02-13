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Премьер-министр потребовал улучшить работу по программам госинвестиций

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- Екатерина Улитина
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Основной призмой при планировании работы Правительства Кыргызской Республики должно стать рациональное и своевременное использование бюджетных средств. Об этом Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал на совещании по подведению итогов реализации проектов государственных инвестиций за 2020 год.

В ходе совещания был заслушан доклад Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики о реализации проектов государственных инвестиций по итогам 2020 года, а также выступления руководителей государственных органов, ответственных за реализацию проектов в таких секторах как транспорт, энергетика, ирригация, водоснабжение и здравоохранение, на которые приходится большая часть средств, получаемых от партнеров по развитию.

Было отмечено, что в 2020 году в рамках реализации проектов государственных инвестиций освоено средств в размере 15,7 млрд сомов при плане 18,6 млрд сомов, что составляет 83% исполнения. При этом, объем освоенных средств по отношению к первоначальному утвержденному плану составил всего 67%.

В своей речи Глава Правительства отметил, что в течение последних шести лет наблюдается слабое освоение средств по линии государственных инвестиций. В частности, основная часть неосвоенных средств приходится на такие важные сектора как транспорт, энергетика, ирригация, водоснабжение и здравоохранение.

"Главным бенефициаром нашей работы является народ, который ждет от нас положительных перемен. Поэтому на нас возложена большая ответственность", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр особо отметил, что профильным органам следует усилить работу в этом направлении, а за реализацию проектов государственных инвестиций руководители государственных органов несут персональную ответственность.

Глава Правительства призвал Министерство экономики и финансов вести более качественный мониторинг и координацию проектов ПГИ. Кроме того, качественная разработка дизайна проекта на начальной стадии имеет существенное значение при дальнейшей его реализации. В этой связи Улукбек Марипов поручил тщательно готовить новые проекты с упором на социально-экономическую эффективность.

"От нового состава Правительства я требую четкого выполнения поставленных задач, в соответствии с утвержденными сроками. Каждый из нас должен понять, что при ограниченности собственных средств, инвестиции играют огромную роль в развитии экономики, в том числе, в создании инфраструктуры. Программа государственных инвестиций – это 1/5 часть расходов республиканского бюджета, которая напрямую влияет на развитие экономики", - резюмировал Глава Правительства.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений по улучшению планирования и мониторинга, а также по оптимизации рабочих процессов при реализации проектов ПГИ.


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URL: https://www.vb.kg/397317
Теги:
инвестиции, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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