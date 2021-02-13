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В Минобороны состоялось чествование военнослужащих "афганцев"

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- Екатерина Улитина
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13 февраля 2021 года, в Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялось чествование военнослужащих -"афганцев" в ознаменование 32-й годовщины вывода Ограниченного контингента Советских войск из Демократической Республики Афганистан.

Участниками мероприятия стали офицеры и ветераны Вооруженных Сил, исполнившие свой воинский и интернациональный долг на огненной афганской земле.

Поздравляя приглашенных министр обороны КР генерал-майор Таалайбек Омуралиев отметил, что бесценный боевой и жизненный опыт, знания и навыки кыргызстанцев участников афганской войны, их нравственный потенциал и традиции являются примером крепкого морального духа и высокого профессионального мастерства для нынешнего поколения защитников Отечества.

"Сегодня воины-интернационалисты продолжают с честью выполнять свой гражданский долг: вносят вклад в развитие ветеранского движения нашей страны, проводят большую работу по оказанию помощи своим боевым товарищам, занимаются патриотической работой, участвуют в подготовке молодого поколения защитников Отечества", - сказал он.

Приглашенным от имени министра обороны КР были вручены памятные подарки, завершилось чествование фотографированием и праздничным приемом от имени руководства МО КР.


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URL: https://www.vb.kg/397320
Теги:
Афганистан, Кыргызстан, Министерство обороны
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