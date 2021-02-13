Муниципалитет потратит полмиллиона на фитнес-браслеты. Комментарий мэрии

Свердловская районная администрация объявила тендер на покупку 250 фитнес-браслетов на сумму 500 тысяч сомов. Объявление опубликовано на сайте госзакупок.

По сообщению пресс-службы мэрии, гаджеты предназначены для активисток и почетных жительниц района. Их преподнесут в качестве подарка к 8 марта.

"К сожалению, в свете случившихся событий из-за пандемии COVID 19 в 2020 году женской части населения не было уделено должного внимания. Выбор подарка обусловлен актуальностью постоянного мониторинга здоровья, в особенности для лиц пожилого возраста, цена - количеством опций фитнес-браслета. Так, в технической спецификации браслета указано наличие функции измерения давления, пульса, мониторинга сна, активности и прочее. Согласно законодательству победителем тендера определяется участник, предложивший наименьшую сумму, товар которого соответствует заявленным требованиям", - говорится в сообщении столичной мэрии.

Муниципалитет подчеркивает, что средства для подарков и поощрения сотрудников районной администрации не предусмотрено.