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Назван лучший молодой футболист планеты

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Французский L"Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты. Заметка доступна на сайте издания.

Первое место занял 18-летний гвинейский и испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати. На второй строчке расположился 18-летний Эдуарду Камавинга из французского "Ренна". Третье место в рейтинге занял нидерландец Райан Гравенберх из "Аякса".

Фати дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в августе 2019-го. Он стал самым юным дебютантом Барселоны за 76 лет. Первый гол в составе каталонцев он забил 31 августа того же года, поразив ворота "Осасуны". На счету Фати 11 голов в 31 матче за клуб.

На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде. На счету футболиста четыре матча и один гол.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397325
Теги:
футбол
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