Погода
$ 84.43 - 84.77
€ 101.87 - 103.02

Дизельное топливо не должно дорожать в сезон полевых работ - Марипов

149  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел селекторное совещание по подготовке к весенне-полевым работам.

Глава Правительства отметил, что в этом году календарная весна наступила раньше срока и на некоторых участках весенне-полевые работы уже ведутся.

"В рамках подготовки к весенне-полевым работам фермеров необходимо обеспечить качественными семенами, решить вопрос с сельскохозяйственной техникой и ее ремонтом, обеспечить горюче-смазочными материалами с недопущением роста цен на дизельное топливо в сезон, подготовкой ирригационных и гидротехнических сооружений. При имеющихся запасах воды проблем с поливом сельскохозяйственных культур быть не должно. В целях обеспечения фермеров горюче-смазочными материалами необходимо активно взаимодействовать с Ассоциацией нефтетрейдеров", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр подчеркнул важность предоставления фермерам точной информации, чтобы в дальнейшем не возник переизбыток одной из сельскохозяйственных культур и ее сбытом.

"Важно активно внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве. Речь идет о капельном орошении, теплицах, приобретении нового оборудования, решении проблем с поливной водой, включении в севооборот земель, не возделываемых в настоящее время. Только в прошлом году по республике неиспользованными оставались 56,6 тыс га. В этом году мы намерены сократить этот показатель на 7 тыс га", - отметил Улукбек Марипов.

Премьер-министр сообщил, что в рамках подготовки к весенне-полевым работам правительством принято решение о выделении 540,1 млн сомов средств на реализацию лизинговой программы по приобретению сельхозтехники, а с 15 февраля 2021 года по проекту "Финансирование сельского хозяйства-9" начнется выдача льготных кредитов крестьянским и фермерским хозяйствам, так же для них упрощен механизм покупки сертифицированных семян у семеноводческих хозяйств по цене на 30% ниже рыночной.

Улукбек Марипов особо подчеркнул, что будут усилены требования к работе акимов районов и по каждому району будет проведён анализ и дана оценка их деятельности.

"Никто не должен отсиживаться в кабинетах. Акимы должны активно работать с фермерами, вести разъяснительную работу среди них о целесообразности посева тех или иных востребованных на рынке агрокультур. Не нужно перекидывать всю ответственность только на Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. У нас у всех одна миссия – служить нашему народу. Я буду без предупреждения посещать регионы, чтобы лично убедиться, как была осуществлена подготовка к весенне-полевым работам, встречаться с фермерами, чтобы от них узнать о насущных проблемах и оказываемой со стороны местных органов власти помощи", - сообщил Премьер-министр.

По итогам совещания глава Правительства акцентировал внимание на том, что во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию агропромышленного комплекса" Правительству Кыргызской Республики необходимо наладить механизмы сотрудничества с кластерными ассоциациями, создать логистические центры для сельхозпродукции в каждой области, внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве, повысить продуктивность и качество продукции животноводства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397329
Теги:
правительство, сельское хозяйство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  