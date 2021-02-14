Дизельное топливо не должно дорожать в сезон полевых работ - Марипов

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов провел селекторное совещание по подготовке к весенне-полевым работам.

Глава Правительства отметил, что в этом году календарная весна наступила раньше срока и на некоторых участках весенне-полевые работы уже ведутся.

"В рамках подготовки к весенне-полевым работам фермеров необходимо обеспечить качественными семенами, решить вопрос с сельскохозяйственной техникой и ее ремонтом, обеспечить горюче-смазочными материалами с недопущением роста цен на дизельное топливо в сезон, подготовкой ирригационных и гидротехнических сооружений. При имеющихся запасах воды проблем с поливом сельскохозяйственных культур быть не должно. В целях обеспечения фермеров горюче-смазочными материалами необходимо активно взаимодействовать с Ассоциацией нефтетрейдеров", - сказал Улукбек Марипов.

Премьер-министр подчеркнул важность предоставления фермерам точной информации, чтобы в дальнейшем не возник переизбыток одной из сельскохозяйственных культур и ее сбытом.

"Важно активно внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве. Речь идет о капельном орошении, теплицах, приобретении нового оборудования, решении проблем с поливной водой, включении в севооборот земель, не возделываемых в настоящее время. Только в прошлом году по республике неиспользованными оставались 56,6 тыс га. В этом году мы намерены сократить этот показатель на 7 тыс га", - отметил Улукбек Марипов.

Премьер-министр сообщил, что в рамках подготовки к весенне-полевым работам правительством принято решение о выделении 540,1 млн сомов средств на реализацию лизинговой программы по приобретению сельхозтехники, а с 15 февраля 2021 года по проекту "Финансирование сельского хозяйства-9" начнется выдача льготных кредитов крестьянским и фермерским хозяйствам, так же для них упрощен механизм покупки сертифицированных семян у семеноводческих хозяйств по цене на 30% ниже рыночной.

Улукбек Марипов особо подчеркнул, что будут усилены требования к работе акимов районов и по каждому району будет проведён анализ и дана оценка их деятельности.

"Никто не должен отсиживаться в кабинетах. Акимы должны активно работать с фермерами, вести разъяснительную работу среди них о целесообразности посева тех или иных востребованных на рынке агрокультур. Не нужно перекидывать всю ответственность только на Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов. У нас у всех одна миссия – служить нашему народу. Я буду без предупреждения посещать регионы, чтобы лично убедиться, как была осуществлена подготовка к весенне-полевым работам, встречаться с фермерами, чтобы от них узнать о насущных проблемах и оказываемой со стороны местных органов власти помощи", - сообщил Премьер-министр.

По итогам совещания глава Правительства акцентировал внимание на том, что во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по развитию агропромышленного комплекса" Правительству Кыргызской Республики необходимо наладить механизмы сотрудничества с кластерными ассоциациями, создать логистические центры для сельхозпродукции в каждой области, внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве, повысить продуктивность и качество продукции животноводства.