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В Бишкеке прошел марш протеста после мягкого приговора для Матраимова

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке прошел очередной мирный марш. Поводом для акции стал приговор Первомайского районного суда в отношении бывшего заместителя государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

На площади рядом с железно-дорожным вокзалом собралось порядка 150-200 человек. Многие требуют задержать Райымбека Матраимова. В акции принимают участие журналисты, которые проводили расследование о коррупции на таможне.

Участники акции прошли от вокзала по бульвару Эркиндик до площади "Ала-Тоо". Подобные акции проводятся в Бишкеке с осени 2020 года. Ранее участники выступали против внесения изменений в Конституцию.

Бывший таможенник признал себя виновным в коррупционных махинациях на таможне. Однако избежал тюремного заключения, так как следствие заключило с ним сделку. Райымбек Матраимов выплатил 2 млрд сомов в казну, а также был приговорен к самой большой сумме штрафа, которая предусмотрена уголовным кодексом – 260 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/397331
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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