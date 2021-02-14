Погода
$ 84.43 - 84.77
€ 101.87 - 103.02

Иран начал подготовку к вступлению в ЕАЭС

198  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иран начал переговоры и процесс подготовки к вступлению в Евразийский экономический союз, сообщает иранское агентство farsnews.ir.

Заявление о начале переговоров по вступлению Ирана в Евразийский экономический союз сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Бакери Калибаф после поездки в Москву 10 февраля.

"Этот союз объединил все страны региона и создал зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель", - сказал этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Бакери Калибаф.

В состав ЕАЭС, действующего с 1 января 2015 года, входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Соглашения о зонах свободной торговли подписаны с Сингапуром, Сербией и Вьетнамом.

Ранее сообщалось, что временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран, подписано 17 мая 2018 года.

Кроме того, в конце прошлого года к ЕАЭС в качестве наблюдателя присоединился Узбекистан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397332
Теги:
Иран, ЕАЭС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  