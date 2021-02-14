Иран начал подготовку к вступлению в ЕАЭС

Иран начал переговоры и процесс подготовки к вступлению в Евразийский экономический союз, сообщает иранское агентство farsnews.ir.

Заявление о начале переговоров по вступлению Ирана в Евразийский экономический союз сделал спикер парламента Ирана Мохаммад Бакери Калибаф после поездки в Москву 10 февраля.

"Этот союз объединил все страны региона и создал зону свободной торговли. Иран начал переговоры о том, чтобы стать постоянным членом союза, и подготовка к нашему постоянному членству будет осуществляться в течение следующих двух недель", - сказал этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Бакери Калибаф.

В состав ЕАЭС, действующего с 1 января 2015 года, входят Казахстан, Россия, Армения, Беларусь и Кыргызстан. Соглашения о зонах свободной торговли подписаны с Сингапуром, Сербией и Вьетнамом.

Ранее сообщалось, что временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран, подписано 17 мая 2018 года.

Кроме того, в конце прошлого года к ЕАЭС в качестве наблюдателя присоединился Узбекистан.