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Время заняться интересными делами. Гороскоп с 15 по 21 февраля

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Овен. Азарт будет подталкивать к финансовым экспериментам. Вы получите первые доходы легко, но, решив, что это начало, вы рискуете потерять существенные суммы денег, надеясь на удачу, которая второй раз вряд ли улыбнется. С пользой пройдут непродолжительные поездки и встречи с друзьями, а публикации в соцсетях привлекут внимание, что поможет развитию бизнеса.

Телец. Нарушение договоренностей со стороны руководства или влиятельных людей еще не повод для подобного с вашей стороны. Нарушения, допущенные вами, послужат поводом для конфликтов, отказа в получении документов. Продуманность и последовательность действий помогут преодолеть возникшие преграды.

Близнецы. Открыто рассказав о своих планах и тревогах, вы можете вложить весомый козырь в руки скрытых врагов. Преодолев сомнения и тревоги, вы сумеете реализовать задуманные планы, не прибегая к посторонней помощи. Появится возможность дальних поездок, которые откладывались не один раз.

Рак. Полученными доходами важно правильно распорядиться. Корыстные интересы советчиков либо их полная некомпетентность в этом вопросе могут привести к невыгодным сделкам и покупкам. Ваши собственные идеи окажутся гораздо лучших чужих. В вашем кругу общения начнутся перемены, которые окажутся полезными.

Лев. Противостояние и споры могут отнимать много времени, поскольку хождение по кругу какого–либо положительного результата принести не может. Интересную идею подадут коллеги или близкие люди, что позволит выбраться из череды разбирательств и заняться интересным делом, которое не только придется по душе, но и в обозримом будущем принесет дополнительные доходы.

Дева. Принимаясь за новые дела, вы не рассчитаете сил, придется выбирать что–то одно - либо дела, либо здоровье. Усугубить проблемы могут поездки. Риск аварий и падений по–прежнему велик. Поставьте во главу угла наиболее важные дела, а также поручения руководства.

Весы. Многочисленные идеи могут потерпеть крушение при столкновении с реальной действительностью, а потому не спешите тратить на них деньги. Риски финансовых потерь сохраняются, а вечеринки и шопинг могут этому способствовать. Сосредоточьтесь на работе. Она сбережет вас от ярких, но проблемных любовных интрижек и пополнит казну в тот момент, когда в ней не останется ни гроша. Своевременным окажется посещение спа–салона и профилактические процедуры.

Скорпион. Продолжение семейных баталий еще больше отдалит от примирения. Домочадцы, а также деловые партнеры не намерены сдаваться, приводя все новые доводы и отыскивая аргументы в свою пользу. Отказавшись от продолжения споров, вы начнете реализацию давних идей, что положит начало интересным проектам и новой странице в личных отношениях.

Стрелец. Поездки и встречи могут проходить в некомфортной атмосфере, что усложнит дальнейшее общение. Приготовьтесь к срыву договоренностей, опозданиям и переносу сроков готовности ранее сделанных заказов. Принимая сложившиеся обстоятельства, вы не станете болезненно реагировать на полученные сообщения, что сохранит здоровье.

Козерог. Сложно угодить всем и при этом не предать собственные интересы. Повремените с тратами и поговорите как с близкими людьми, так и деловыми партнерами. После обстоятельного разговора капризы и амбиции перестанут мешать общению. Удачно сложатся поездки и обучение.

Водолей. Решив высказать все, что накопилось на душе, вы наживете немало врагов как среди друзей и домочадцев, так и деловых партнеров. В финансах вам везет. Возможны непредвиденные доходы и удачные покупки.

Рыбы. Выбирайте наиболее интересные и важные встречи и поездки. Погружаться в водоворот встреч, переписки и поездок не спешите. Важно позаботиться о здоровье. Освободившись от суеты и рутины, вы осуществите планы, которые принесут долгожданный успех, что оживит дела и застывшую личную жизнь.

Астролог Андрей Рязанцев.


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Теги:
астрология
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