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Врач из РФ назвал способ борьбы с новыми штаммами коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ борьбы с новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2. Он написал о нем в своем канале в Telegram.

По мнению Мясникова, для защиты от новых штаммов необходимы скорейшая всеобщая вакцинация, доработка существующих вакцин и появление новых. Он объяснил, что даже существующие препараты предотвращают осложнения и тяжелое течение болезни при заражении новыми штаммами, хотя и с меньшей эффективностью. "К счастью в вакцины изначально заложен потенциал, преодолевающий значительно выросшую агрессивность новых вариантов коронавируса", - утверждает специалист.

"Коронавирус мутирует и будет мутировать. Того первого, уханьского, вируса уже нигде и не найти. Еще в апреле его почти повсеместно вытеснил вариант D614G. Потом мы видим все новые мутации: - британскую В.1.1.7., южноафриканскую В.1.351., калифорнийскую, бразильскую и так далее, - заявил он.

Мясников полагает, что в будущем людям придется регулярно вакцинироваться от коронавируса. Новая прививка будет требоваться раз в год или раз в два года. "Не удивлюсь, если когда-нибудь появится комбинированная сезонная вакцина против гриппа и коронавируса", - заметил он.

В начале февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен в 86 странах. Кроме того, расширилась география распространения штаммов, выявленных в ЮАР, Бразилии и Японии. Южноафриканский тип COVID-19 по состоянию на 8 февраля обнаружен в 44 государствах, за минувшую неделю их стало на три больше. Японский штамм распространился в течение семи дней в пяти новых государствах, и теперь их насчитывается 15.

Ранее сообщалось, что специалисты из Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson уже создают буст-вакцины, которые усиливают защиту против британского, южноафриканского и других новых штаммов коронавируса. Ожидается, что они будут готовы к осени 2021 года. В Оксфорде изучают возможность разработки вакцины, защищающей от будущих штаммов коронавируса.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397335
Теги:
борьба, Россия, врачи, коронавирус
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