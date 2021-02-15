Депутаты горкенеша снова доказали, насколько они далеки от проблем Бишкека

Очередное заседание столичного парламента прошло на прошлой неделе аналогично большинству предыдущих - малоэффективно и с опозданием, еще раз доказывающем насколько народные избранники далеки от многих проблем города.

В повестке дня у депутатов было несколько вопросов, в числе которых изменение структуры мэрии, о градостроительном совете, об охране и использовании объектов историко–культурного наследия и отчет исполняющего тогда обязанности мэра Балбака Тулобаева.

По вопросу использования объектов историко–культурного наследия Балбак Тулобаев сообщил, что мэрия может взять на свой баланс гостиницу "Иссык–Куль". С 2005 года ее никак не могут восстановить.

Но загвоздка, как пояснил чиновник, в том, что в действующем законодательстве не указан уполномоченный орган по выявлению, учету, реставрации, а также по утверждению списков объектов историко–культурного наследия на территории Бишкека. Поэтому проектом постановления предлагалось определить им мэрию столицы, его и приняли в итоге.

Вопрос же касательно гостиницы "Иссык–Куль" депутаты решили не обсуждать.

Без особого энтузиазма они заслушали доклад о проделанной работе и планах на будущее тогда еще временного мэра Балбака Тулобаева. Он сообщил, что в Бишкеке намерены построить два детсада, больницу и школу, а также дома для муниципальных служащих. В грандиозных планах несостоявшегося градоначальника было и возведение рынков внутри Ошского и Орто–Сайского базаров, а также на "Дордое". Это, по словам Тулобаева, должно создать около двух тысяч рабочих мест. В частности чиновники планируют забрать 2 гектара земли у ЗАО "Берекет" на Ошском рынке. Там работает 700 человек. Им уже сказали, чтобы за январь они платили аренду в бюджет города. Для организации торговых мест на указанном участке понадобится примерно два миллиона сомов.

Аналогичный надел, по сообщению чиновника, есть и на рынке "Дордой". Кроме того, заканчивается срок аренды на Орто–Сайском базаре. Таким образом, власти надеются решить конфликт со стихийными торговцами, которые категорически отказываются платить налоги и другие положенные платежи в бюджет государства.

Депутаты поставили крест на многих идеях Тулобаева, мрачно заметив, что на них нет денег. Например, на долевое строительство домов для муниципальных служащих, которое остановилось в далеком 2014 году, выделено всего 5 миллионов сомов.

Также народные избранники посоветовали изменить подход к привлечению инвестиций. Вместо поисков инвесторов для строительства гостиниц, торговых центров, ресторанов, развлекательных комплексов нужно стараться приглашать тех, кто построит социальное жилье, школы и сады.

Кроме того, слуги народа выразили негодование по поводу того, что из–за кадровой чехарды, устроенной Балбаком Тулобаевым, произошел сбой в работе муниципалитета. Сменилось 60–70 процентов кадров, в итоге не выполнялись протокольные поручения. То есть три месяца прошли впустую для города.

Но все–таки отдельные депутаты не считают ситуацию в столице кризисной. А раз так, пришло время подумать о высоком - в очередной раз был поднят вопрос переименования районов столицы. В частности, недавно в республиканском парламенте предложили присвоить одному из районов столицы имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. Член городского кенеша Таалайбек Сариев спросил у Балбака Тулобаева, хватит ли у него на то политической воли. Тот пообещал заняться этим вопросом прямо завтра. Хорошо, что в тот же день его забрали из мэрии в администрацию президента.

Примечательно, что, когда эта идея прозвучала в первый раз, фонд Турдакуна Усубалиева выступил против. Но, видимо, для депутатов это не аргумент. Вместо того чтобы решать экономические и социальные проблемы, они занимаются тем, что никак не повысит уровень качества жизни людей, которые