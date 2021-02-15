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В КР продолжают расти цены. Подорожали сахар, масло и ГСМ

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане продолжают расти цены на основные продукты питания. За минувшую неделю отмечается небольшое подорожание сахара, растительного масла в некоторых регионах республики. Зафиксирован рост стоимости горючего. Данные приводит Министерство экономики и финансов КР на основе еженедельного мониторинга.

В Нарынской области и токмаке стало дороже стоить ростительное масло. Цены на продукт выросли примерно на 7%. На рынках Бишкека средняя розничная цена на масло растительное составляет 125-150 сом за 1 литр. За минувшую неделю стоимость не изменилась.

Практически во всех регионах стал дороже стоить сахар. Самые высокие цены на этот продукт в Баткенской и Джалал-Абадской областях. Если неделю назад его стоимость достигала 60 сомов, к концу прошлой недели составила 65 сомов. В Бишкеке цена на сахар установилась в пределах 58-60 сомов, за неделю расценки не менялись.

Кроме того, зафиксирован рост стоимости горюче-смазочных материалов. Топливо дорожает незначительно в пределах 1-4% и пока стоит дешевле, чем в это же время в 2020 году.

В Чуйской области дизельное топливоподорожало с 37,9 сома до 38,5. Год назад его стоимость составляла 40,5 сома. Отмечается рост цен и в других областях республики.

В Бишкеке бензин марки АИ-92 подорожал чуть более чем на 1% до 37,9 сома. Дизель стоит 38,5, подорожав за неделю на 2,9%


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URL: https://www.vb.kg/397349
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, цены на бензин
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