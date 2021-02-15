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Представитель Китая: Ситуация в Мьянме касается внутренних дел страны

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- Азиз Осмонов
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Россия и Китай отказались присоединиться к консенсусу по резолюции СПЧ ООН по Мьянме. Российская делегация объяснила свою позицию тем, что рассмотрение вопроса проходило "в политизированном ключе и вряд ли может способствовать улучшению ситуации с правами человека", пишет ТАСС.

Россия, Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины заявили об отказе "присоединиться к консенсусу" в отношении принятой в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу резолюции по ситуации в Мьянме. Российская делегация, объясняя свою позицию, отметила, что рассмотрение данного вопроса на созванной по инициативе Великобритании и Евросоюза специальной сессии проходило "в политизированном ключе и вряд ли может способствовать улучшению ситуации с правами человека".

Проект резолюции был принят на спецсессии без голосования. Однако делегации России, Китая, Боливии, Венесуэлы и Филиппин в своих выступлениях затем заявили, что отказываются присоединиться к консенсусу в отношении этого документа. Как отметил представитель российской делегации Дмитрий Воробьев, рассмотрение мьянманского сюжета в СПЧ проходило "в политизированном ключе и вряд ли может способствовать улучшению ситуации с правами человека в этой стране".

В России исходят из того, что первоочередная ответственность в области поощрения и защиты прав человека лежит на самих государствах, а международное сообщество "призвано оказывать им содействие в работе на данном направлении". "К сожалению, в случае с Мьянмой вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство", - констатировал дипломат. Россия "деассоциируется от консенсуса по данной резолюции", резюмировал Воробьев.

Представитель Китая сказал в своем выступлении, что "ситуация в Мьянме касается внутренних дел страны". Резолюция СПЧ, пояснил он, должна "учитывать интересы социальной стабильности страны, а не вести к углублению конфликта". "Мы не согласны с проведением специальной сессии. Полагаем, что это окажет негативное воздействие и не приведет к решению проблем Мьянмы. Мы оказываемся присоединиться к консенсусу по поводу этой резолюции", - констатировал китайский дипломат. Представитель Венесуэлы также заявил, что "деассоциируется от консенсуса по проекту резолюции", и попросил отразить эту позицию в отчете о сессии СПЧ. В свою очередь боливийский дипломат отметил, что делегация его страны не присоединяется к консенсусу, поскольку считает события в Мьянме ее внутренним делом. Об отказе присоединиться к консенсусу сообщил участникам сессии также представитель Филиппин.

В принятой на сессии резолюции говорится о "необходимости поддержки демократического перехода в Мьянме". В документе выражена "глубокая обеспокоенность чрезвычайным положением, введенным военными Мьянмы 1 февраля", а также отмечена необходимость "срочного, немедленного и без каких-либо условий освобождения всех произвольно задержанных". К верховному комиссару ООН по правам человека и спецдокладчику ООН по Мьянме обращена просьба продолжить мониторинг ситуации в стране и информировать об этом в своих докладах.


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URL: https://www.vb.kg/397350
Теги:
Китай, конфликт, Кыргызстан, ООН
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