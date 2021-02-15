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"Советские Ню и другие Ра..." представил публике Константин Шкурпела

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- Анастасия Карелина
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Экспозиция под интригующим названием "Советские Ню и другие Ра…" открыта в выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики – галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова.

Персональная выставка Константина Шкурпелы – это живопись, объекты и инсталляции. Всего в двух залах на первом и втором этажах галереи "Дубовый парк" посетители могут увидеть 122 работы мастера.

Уникальная по-своему экспозиция проводится в рамках проекта POSTTOTAL, курируемого художником и искусствоведом Гамалом Боконбаевым. Школа BILIMKANA и TOLON MUSEUM предоставили художникам возможность свободного высказывания. Напомним, что ранее ценители прекрасного уже могли оценить произведения семи отечественных творцов на выставке "Новый Соц-Реализм". "Соц" в данном случае - от слова "социальный". И вот теперь до конца февраля не менее интересные работы другого художника - Константина Шкурпелы также могут увидеть все желающие.

Большая часть произведений, вошедших в экспозицию, создавалась еще в 90-е годы прошлого века, когда Шкурпела и двое его коллег много работали с обнаженными моделями.

"Эти работы лежали 30 лет. Сейчас я привел их в порядок. Так что, не удивляйтесь, если увидите, например, такую дату их создания 1991-2020 годы. Я, можно сказать, тот свой взгляд, то понимание искусства объединил с нынешним. Получились свежие работы", - поясняет VB.KG Константин Шкурпела.

Искусствоведы причисляют Шкурпелу к художникам-нонконформистам, то есть к тем, кто был не согласен с общепринятыми нормами, порядками и правилами, кто критиковал власть, и выражал это в своем творчестве. Однако сам мастер считает, что в его творчестве есть одно существенное отличие.

"Да, то, что я делаю, напоминает работы художников-нонконформистов. Но… они критиковали общество, если так можно выразиться, изнутри. У меня другая позиция. Я смотрю на ситуацию извне, с позиции историка. Цитирую, изображаю и отрицательное вещи, и положительные моменты советского времени. Ведь их тоже было достаточно", - добавляет Контантин Шкурпела.


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URL: https://www.vb.kg/397358
Теги:
выставка, парк, Бишкек, Кыргызстан
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