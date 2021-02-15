В Бишкеке изъято 320 литров ГСМ у стихийных торговцев

Специалисты Первомайской районной администрации совместно с сотрудниками УПСМ по ГУВД г. Бишкек, финансовой полицией, налоговой службы района провели рейдовое мероприятие по ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) на улице Профсоюзной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Муниципалитет подчеркивает, что ранее с торговцами неоднократно проводились разъяснительные беседы о недопущении нарушения законодательства КР, составляли административные протоколы по 120 статье Кодекса о нарушениях, проводили изъятие несанкционированных горюче-смазочных материалов. Но, предприниматели-нарушители вновь возвращаются на свои места.

"В этот раз зафиксировано 320 литров несанкционированного ГСМ, который будет передан в ГСБЭП по г. Бишкек для дальнейшего принятия мер. Не остались без внимания и другие улицы – ликвидировано порядка 15 точек стихийной торговли на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Жибек Жолу, 3 точки с перекрестка улицы Боконбаева и проспекта Манаса и 6 стихийных точек на пересечении улиц Московской и Абдрахманова.

Работа в данном направлении продолжается.