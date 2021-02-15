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Россия зарегистрировала тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2

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В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Разработчиком и регистратором тест-системы выступил Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. По данным ведомства, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали его высокую точность.

Как отметили в Роспотребнадзоре, новая технология позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.

В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер.

Доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/397364
Теги:
Россия, коронавирус
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