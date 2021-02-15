"Мусорные" войны. Жители Совхоза Фрунзе пожаловались на нерадивых соседей

Мы не знаем как с этим уже бороться. Наш айыл окмоту только обещает убрать всё, и наказать соседей, которые весь этот мусор бросают. Такое сообщение в редакцию VB.KG направили жители села Совхоз Фрунзе Сокулукского района Чуйской области.

По словам местных жителей, есть машина, которая собирает мусор со дворов домов.

- Но отдельные соседи принципиально не сдают мусор, чтобы не платить за это деньги. Хотя стоит это с человека около 50-ти сомов в месяц. А вместо этого выносят мусор за дома. Пока снег лежал, мусора не было видно. Сейчас там страшная картина. Проблема еще и в том, что всю эту свалку растаскивают по населенному пункту собаки. Мы уже просто боимся погрязнуть в отходах, - сетуют местные жители.

Они отмечают, что уже неоднократно ругались с нерадивыми соседями, но результата нет.

- Мы устали уже от этой войны.

Вот этот дом, как отмечают жители, хозяева которого вывозят к ним "под забор" весь навоз, скапливающийся у них от подсобного хозяйства:

Такая картина образовалась у жителей села Совхоз Фрунзе за их домами:

- Туда мусор складируют с ближайших домов барачного типа. Мы уже устали бороться с ними за чистоту, но жить на свалке мы тоже не собираемся, - подчеркнули местные жители.

На фото дворы тех, кто, по словам местных жителей, устраивает систематический срач из бытовых отходов близ их домов:

Они просят местные власти, наконец, решить вопрос с незаконной свалкой и теми, кто ее устраивает под домами других жителей поселка.