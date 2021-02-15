Россия намерена больше привлекать в вузы иностранных студентов

В РФ инициируют федеральную программу, направленную на популяризацию российских вузов среди жителей других государств. Эта программа так и называется – "Образовательный туризм".

С данным предложением выступили в Российском технологическом университете. По мнению его ректора Станислава Куджа, одним из наиболее динамично развивающихся и самым перспективным сектором сегодня является молодёжный туризм. А его подвидом является образовательный туризм, и он включен в классификацию, Всемирной туристической организацией. В этом случае, как подчеркивается, молодые люди путешествуют по миру, изучают иностранные языки, изучают возможность обучения в разных странах и заводят новые знакомства.

Современная Россия занимается шестое место среди стран, в которых занимаются студенты из-за из-за рубежа. В рамках новой госпрограммы предлагается давать иностранцам визы по облегчённой схеме, если они въезжают в Россию для знакомства с российскими вузами, условиями проживания и поступления. Также предусматривается разработать определение "образовательного туризма", закрепить его на законодательном уровне, ввести в официальный классификатор видов туризма.

Ранее в России уже был предпринят ряд шагов, направленных на расширение возможностей для иностранцев в получении здесь высшего образования. В том числе, и с учетом сложностей, вызванных пандемией коронавируса.

Так, ряд российских вузов подготовил индивидуальные системы льгот таких для студентов и поступающих. В некоторых университетах увеличено количество бюджетных мест, объявлено о скидках на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета.

Федеральное агентство "Россотрудничество" продолжает проводить олимпиады и искать талантливых выпускников за рубежом. В 2020-2021 учебном году количество квот на места для иностранцев от Россотрудничества остается неизменным – 15 тысяч. Но сейчас с Министерством образования РФ ведется работа по увеличению квоты в будущем.

Это же агентство запускает новый образовательный онлайн-сервис "Учись в России!", который призван помочь иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы. Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (основной и единый госэкзамены), соответствующие российским образовательным стандартам. А курс "Русский как иностранный" позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка. Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты – педагоги и методисты.

Увеличить квоту на обучение иностранных граждан в российских вузах за счет бюджета намерено и Министерство образования и науки РФ. Предусматривается в 2021 году довести этот показатель до 18 тысяч, в 2022-м - до 23 тысяч и в 2023-м - до 30 тысяч человек.

Кроме того, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, проведение вступительных экзаменов можно организовать через филиалы российских вузов в странах СНГ. Они могли бы принимать документы не только для себя, но и для других учебных заведений.

Сегодня в российских вузах получают образование граждане 170 государств, в том числе Кыргызстана. Студентов-кыргызстанцев в РФ насчитывается около 16 тысяч, до половины из них занимаются на бюджетных отделениях. Молодежь из Кыргызстана получает высшее образование в различных вузах страны, расположенных на территории не только Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей, но и и других регионов РФ.