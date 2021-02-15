Приграничный кризис. На госучастках с РТ и РУз неспокойно

В Баткенской области намечается очередной приграничный конфликт. Местные жители выступают против проводимых строительных работ узбекской стороной на приграничном с Кыргызстаном участке.

Стоит отметить, что ранее жители уже заявляли, что соседи устанавливают столбы на спорных участках, заявляя, что земли принадлежат по новым договоренностям им.

Погранслужба КР, как ни странно, до сих пор не доступна для комментариев.

Примечательно, что сегодня в Бишкеке проходит митинг. Граждане просят президента решить вопрос на границе и с Таджикистаном.

Вот, что, по данным очевидцев, происходит на границе КР и РТ: