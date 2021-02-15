Пропал 70-летний Садык Дуулатов. У него болезнь Альцгеймера

Уже второй день в Бишкеке и Чуйской области ищут Садыка Дуулатова, 1951 года рождения. Об этом редакции VB.KG сообщила его дочь Сайрагуль Дуулатова.

По ее словам, отец страдает болезнью Альцгеймера, при себе у него всегда паспорт и номера телефонов сына.

"13 февраля примерно в 17:00 он вышел из дома в жилмассиве "Ак-Жар" Аламудунского района. Был одет в черное пальто, черную шапку (тумак) и брюки камуфляжного цвета. Рост 165-167 см, худощавый, волосы седые.

Всех, кто знает какую-либо информацию о его местонахождении, просят сообщить родственникам по тел.: 0505 23 19 08, 0706 29 52 90.