Дело о радиочастотах. Выявлена очередная коррупционная схема

АКС ГКНБ выявлена очередная коррупционная схема в Госагентстве связи (далее – ГАС) при выдаче лицензии на использование радиочастотных спектров подконтрольным компаниям в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что бывшее руководство ГАС в сговоре с представителями одной из частной компании, без проведения торгов выдало им лицензию на деятельность по использованию радиочастотного спектра с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации станций широкополосного беспроводного доступа в городах Бишкек и Ош. Тогда как, стартовая стоимость указанного радиочастотного спектра при выставлении его на аукционные торги составила бы 61, 5 млн. сом, которые могли поступить в доход государства", - информируют в АКС ГКНБ КР.

Справочно: Лицензия на использование радиочастотного спектра выдается уполномоченным государственным органом исключительно на основании торгов (аукционов и конкурсов).

В настоящее время в рамках досудебного производства принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц профильных государственных органов. Кроме того, со стороны АКС ведется активная работа по установлению и возврату государству необоснованно выданных лицензий на использование радиочастотных спектров, для последующей их реализации на условиях аукциона, что способствует увеличению доходной части бюджета.

На текущий период, принятыми мерами в рамках расследуемых уголовных дел возвращены государству радиочастоты общей стоимостью 143,7 млн. сомов.