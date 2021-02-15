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Дело о радиочастотах. Выявлена очередная коррупционная схема

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- Оксана Гут
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АКС ГКНБ выявлена очередная коррупционная схема в Госагентстве связи (далее – ГАС) при выдаче лицензии на использование радиочастотных спектров подконтрольным компаниям в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что бывшее руководство ГАС в сговоре с представителями одной из частной компании, без проведения торгов выдало им лицензию на деятельность по использованию радиочастотного спектра с шириной полосы 20 МГц для эксплуатации станций широкополосного беспроводного доступа в городах Бишкек и Ош. Тогда как, стартовая стоимость указанного радиочастотного спектра при выставлении его на аукционные торги составила бы 61, 5 млн. сом, которые могли поступить в доход государства", - информируют в АКС ГКНБ КР.

Справочно: Лицензия на использование радиочастотного спектра выдается уполномоченным государственным органом исключительно на основании торгов (аукционов и конкурсов).

В настоящее время в рамках досудебного производства принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц профильных государственных органов. Кроме того, со стороны АКС ведется активная работа по установлению и возврату государству необоснованно выданных лицензий на использование радиочастотных спектров, для последующей их реализации на условиях аукциона, что способствует увеличению доходной части бюджета.

На текущий период, принятыми мерами в рамках расследуемых уголовных дел возвращены государству радиочастоты общей стоимостью 143,7 млн. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/397375
Теги:
аукцион, коррупция, АКС ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб, Госагентство связи
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