Военные Кыргызстана примут участие в учениях ОДКБ

В текущем году в рамках Организации Договор о коллективной безопасности запланирован комплекс совместных учений. Все они, по словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, объединены общим замыслом в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021".

Это, в том числе, - совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2021", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2021".

Также в планах на предстоящие месяцы - совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021", тактико-специальное учение с органами управления и формированиями сил специального назначения КСОР "Кобальт" на территории Таджикистана, отмененного из-за пандемии в 2020 году, специальные операции "Наемник – 2021", "Канал-2021", "Нелегал-2021", "ПРОКСИ" (по пресечению использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях), оперативный сбор с Командованием Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона коллективной безопасности.

К числу приоритетов Станислав Зась отнес реализацию мероприятий Плана развития военного сотрудничества государств ОДКБ на 2021-2025 годы, который был принят на прошедшей в декабре 2020 года сессии Совета коллективной безопасности. И в этой связи перечислил основные задачи, стоящие перед организацией.

Так, предусматривается и впредь уделять большое внимание координации внешнеполитической деятельности стран партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, развитию взаимодействия с ведущими региональными и международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также их профильными структурами антитеррористической и антинаркотической направленности.

"Планируется начать работу по повышению уровня взаимодействия с некоторыми странами и организациями до статуса Наблюдателя при ОДКБ или Партнера ОДКБ. Только что завершился процесс ратификации и вступления в силу пакета документов по правовому оформлению этих статусов в формате ОДКБ. Хочу сказать, что есть немало стран, которые разделяют наши принципы и подходы к обеспечению безопасности. Мы намерены активно взаимодействовать", - продолжил генсек ОДКБ.

В планах - завершение подготовки Плана оснащения КСОР ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, Проекта Целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы, начало реализации Антинаркотической стратегии государств ОДКБ на 2021-2025 годы, продолжение работы по созданию механизмов взаимодействия в области биологической безопасности, проработка создания Координационного совещания руководителей компетентных ведомств стран-партнеров в этой сфере.

"Мы полны решимости и впредь отстаивать интересы государств – членов ОДКБ, защищать в них мир и стабильность, а также расширять сотрудничество с внешними партнерами. Убежден, что вместе мы сможем преодолеть любые вызовы и обеспечить коллективную безопасность на евразийском пространстве", - заявил Станислав Зась.