"Мы должны быть готовыми отразить нападения ИГИЛ в различных частях света"

В условиях кризиса, связанного с пандемией, ИГИЛ снова поднял голову – основное внимание террористов сосредоточено на Ираке и Сирии, но возможны и внезапные нападения в других странах. Об этом предупредил членов Совета Безопасности глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, представляя очередной доклад Генерального секретаря по борьбе с ИГИЛ.

Активизация ИГИЛ

"Не то, чтобы ИГИЛ разработал особую стратегию в связи с пандемией, – отметил Воронков. – Однако эта организация во второй половине прошлого года возобновила попытки "перегруппироваться" и активизировать свою деятельность".

Основным местом действия остаются Ирак и Сирия, где боевики ИГИЛ продолжают совершать масштабные нападения, в том числе пользуясь обстановкой, вызванной пандемией.

По словам Воронкова, террористы "свободно передвигаются по обширным территориям и пересекают слабо защищенные границы". В зонах конфликта действуют по меньшей мере 10 тысяч боевиков этой террористической организации.

Более того, она обрастает все новыми "союзниками" на местах – мелкими группировками, связи с которыми позволяют ИГИЛ значительно расширить географию нападений.

"Аль-Холь" и другие лагеря на северо-востоке Сирии

Особое внимание в докладе уделено ситуации в лагере "Аль-Холь", расположенном на севере Сирии, - там в ужасающих условиях по-прежнему живут десятки тысяч человек, в основном женщины и дети, предположительно связанные с террористами ИГИЛ. В их числе несовершеннолетние – граждане 60 стран мира, многие из которых до сих пор не могут обеспечить возвращение своих подданных на родину.

Эксперты ООН призвали срочно репатриировать иностранцев, содержащихся в бесчеловечных условиях в сирийских лагерях

В лагере ведется активная работа по радикализации этой группы населения, предупредил представитель ООН. Он напомнил о призыве Генерального секретаря к странам-членам ООН обеспечить условия для добровольного возвращения своих граждан.

"Достойны похвал усилия, приложенные в этой сфере несколькими государствами, особенно Казахстаном, Российской Федерацией и Узбекистаном, которые репатриировали сотни детей из северо-восточных районов Сирии, – подчеркнул Воронков. – Несколько других стран, особенно европейских, также вернули своих граждан, пусть в меньшем количестве. Я надеюсь, что они активно расширят свои усилия в этой сфере". Он призвал эти государства делиться своим опытом с ООН и другими странами, которых касается эта проблема, чтобы общими силами решить ее.

Угроза терактов в Европе

За пределами Ирака и Сирии для деятельности террористов также возникли новые условия: во-первых, молодежь проводит больше времени в интернете, а значит, становится более доступной для пропагандистов ИГИЛ. А во-вторых, безработица и другие социально-экономические последствия кризиса приводят к росту числа разочарованных в жизни молодых людей – потенциальных сторонников террористов.

"Когда снимут ограничения, связанные с COVID-19, в некоторых странах эти факторы могут привести к внезапной череде нападений", – предупредил Совет Безопасности глава Контртеррористического управления ООН.

По его словам, недавние теракты во Франции, Германии, Австрии и Швейцарии напомнили об угрозе нападений со стороны "домашних террористов", вдохновленных идеологией ИГИЛ и действующих в одиночку. Для Европы также остро стоит вопрос радикализации в тюрьмах.

"Мы должны победить членов ИГИЛ в киберпространстве. Мы должны быть готовыми отразить их нападения в различных частях света. Мы должны бороться с угрозой, которую представляют региональные союзники ИГИЛ, особенно в Африке. И мы должны срочно решить проблему членов ИГИЛ, и особенно связанных с ними женщин и детей, находящихся в лагерях в Сирии и Ираке. В противном случае наши неудачи приведут к возрождению ИГИЛ", – подытожил свое выступление Владимир Воронков.