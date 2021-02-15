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В Алматы разрешили 8 марта провести женский марш

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- Бакыт Басарбек
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Администрация города Алматы дала разрешение на проведение женского марша 8 марта. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Казахстанская феминистская инициатива "Феминита".

По ее данным, в этом году в мероприятии примут участие общественные организации: ′′КазФем ", ′′ Фемагора ", ′′ Феммеда ′′ и ′′ СВЕТ ", Марш Тема - ′′ Разные права женщин и активизм′′.

"Скоро мы откроем кронфандинг на предметы митинга: в этом году планируем собрать больше участников, умножить сильные плакаты и сделать парад большим и ярче. Позже поговорим о правилах прогулки, о том, как сделать лучший плакат и как вовлечься в наш флешмоб", - говорится в сообщении организации.

Отметим, в 2020 году в марше феминистских групп в Алматы 8 марта участвовало около 200 человек. В ходе акции участницы сожгли траурный венок со словами "Каждая женщина важна". Полиция расценила это как "хулиганство" и оштрафовала двух участниц марша по этому обвинению.


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URL: https://www.vb.kg/397379
Теги:
Казахстан, митинг
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