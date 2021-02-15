Погода
$ 84.39 - 84.75
€ 101.80 - 102.97

Садыр Жапаров находится на самоизоляции перед визитом в Москву

131  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров находится на самоизоляции перед визитом в Москву. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента КР.

"Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса", - цитирует агентство представителя пресс-службы президента.

Ранее агентство сообщало, что визит главы Кыргызстана состоится 24-25 февраля, но в аппарате президента отметили, что точная дата поездки пока неизвестна.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397381
Теги:
президент, Россия, Москва, Кыргызстан, карантин, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  