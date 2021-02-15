Президент Садыр Жапаров находится на самоизоляции перед визитом в Москву. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента КР.

"Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса", - цитирует агентство представителя пресс-службы президента.

Ранее агентство сообщало, что визит главы Кыргызстана состоится 24-25 февраля, но в аппарате президента отметили, что точная дата поездки пока неизвестна.