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Глава ОАО "Кыргызалтын" Эльмырза Укубаев арестован на 2 месяца

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- Бакыт Басарбек
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В отношении председателя правления ОАО "Кыргызалтын" Эльмырзы Укубаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца до 12 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, решение принято 13 февраля 2021 года Первомайским районным судом Бишкека.

"Следствием установлено, что Председатель Правления ОАО "Кыргызалтын" У.Э.А. под угрозой отстранения от занимаемой должности ежемесячно требовал от члена Совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний с государственной долей передавать ему 75% от получаемой заработной платы.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны Председателя Правления ОАО "Кыргызалтын" У.Э.А. и других должностных лиц ОАО "Кыргызалтын"", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/397382
Теги:
ГКНБ, Кыргызалтын, Кыргызстан, Арест
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