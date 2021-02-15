Кимсанов отказался от своих слов о коррупционных делах Матраимова (видео)

Бывший сотрудник Государственной таможенной службы Эмилбек Кимсанов отказался от своих слов о коррупционных делах бывшего руководителя, заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Речь идет о видеозаписи, которую активно распространяют в социальных сетях, мессенджерах и некоторых СМИ. На ней Кимсанов рассказывает, что Матраимов, работая на Таможне, якобы, "делал" на контрабанде по $7 млн ежедневно.

- Он говорил, что разделается с каждым, что Кыргызстан его, - говорит Кимсанов на камеру.

Через несколько часов после появления первого ролика, на странице Кимсанова в соцсетях появилось другое видеообращение. Бывший таможенник опроверг все, что говорил и заявил, что сейчас распространяется старое видео. Он его записал по просьбе журналистов.

- Али (вероятно имеется в виду журналист Али Токтакунов, который расследовал коррупцию о таможне) обещал, что я получу статус беженца и визу в Европу, поэтому я согласился сказать это, - говорит Кимсанов.

Кроме этого, он сказал, что не имеет никаких претензий к Райымбеку Матраимова. Все их недопонимания были решены. Хотя несколько месяцев назад сам Кимсанов и его родственники заявляли о том, что они подвергаются преследованию со стороны семьи Матраимовых и опасаются за свои жизни. Кимсанов неоднократно заявлял, что его арест спровоцирован заявлениями о коррупции на таможне, которые он раскрыл.

Эмилбек Кимсанов обвинялся в жестоком избиении своего коллеги Автандила Конгантиева. Тот отказался от претензий, однако Кимсанова задержали, но позже отпустили под домашний арест. Он сбежал в Санкт-Петрбург. Через несколько месяцев его нашли и доставили в Кыргызстан. Он находился под арестом несколько месяцев и был отпущен 14 октября в связи с закрытием уголовного дела.

Отметим Райымбек Матраимов признался в коррупционных махинациях. Он признан виновным, однако заключив сделку со следствием, избежал тюремного заключения. Он выплатил государству причиненный ущерб - 2 млрд сомов, а также штраф 260 тысяч сомов.