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Конфликт на границе: РУ временно приостановила геологоразведочные работы

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- Бакыт Басарбек
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Жители приграничных территорий Ала-Букинского района Джалал-Абадской области выражают несогласие с прохождением линии границы в местностях Кош-Болот, Кара-Белес и Кок-Серек Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. В этой связи пограничная служба ГКНБ КР информирует, что прохождение делимитированной государственной границы в этих местностях определено в соответствии с Договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской Государственной границе от 5 сентября 2017 года, ратифицированным Законом КР от 2 октября 2017 г. №173. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

"В целях деэскалации обстановки на данных участках границы пограничный представитель Кыргызстана по Ала-Букинскому участку провел переговоры с пограничным представителем Узбекистана по Пунганскому направлению, по итогам которых геологоразведочные работы, проводимые узбекской стороной на территории Узбекистана, были временно приостановлены для проведения разъяснительных работ с жителями приграничных районов Кыргызской Республики.

В данное время обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы относительно стабильная", - говорится в сообщении Погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/397388
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Узбекистан, Кыргызстан
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