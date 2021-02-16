Россияне готовы заменить мигрантов на стройках при определенных условиях

Большинство участников опроса, проведенного в РФ Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) и "Единым ресурсом застройщиков" (ЕРЗ), считают, что заменить иностранных рабочих российскими на стройках можно. Однако – при выполнении определенных условий/

Участниками этого опроса, по информации объединения НОРСТРОЙ, стали 450 представителей подрядных организаций (75%), застройщиков жилья (25%), технического заказчика (9%) из 57 регионов России. Более трети опрошенных, 37%, работают в сфере жилищного строительства, 30% респондентов заняты в сфере гражданского и еще 25% - в сфере инфраструктурного и около 8% - дорожного строительства. Почти половина опрошенных (46,5%) подтвердили факт оттока мигрантов со стройплощадок, половина из них считает его существенным.

Свыше 60% отметили сокращение количества соискателей по рабочим специальностям, при этом более трети из них столкнулись серьезными трудностями при формировании строительных бригад.

Более половины участников опроса на сегодняшний день формируют свои бригады российскими рабочими. Из-за закрытия границ работодателям пришлось переориентироваться на отечественный рынок труда, и так как зарплатные ожидания российских рабочих гораздо выше, это не могло не сказаться на расходах строительных компаний. Так, у трети опрошенных компаний фонд оплаты труда увеличился от 5 до 20%, у 9% - от 20 до 40%, а еще у 4% вырос от 40 до 100%.

Среди специальностей, по которым респонденты отмечают наибольший отток иностранной рабочей силы: разнорабочий (35%), штукатур (27%), каменщик (27%), бетонщик (26%), арматурщик (19%), маляр (19%), монтажник (14%), облицовщик (13%), землекоп (13%), кровельщик (12%), сварщик (11%), дорожный рабочий (11%).

При этом, почти все участники опроса (90%) считают, что заместить иностранных граждан российскими рабочими на стройплощадках возможно. Условиями для этого они назвали повышение зарплат рабочим, снижение финансовой нагрузки на работодателя по неналоговым платежам, улучшение условий труда и повышение безопасности на стройплощадках.

В объединении НОРСТРОЙ отметили, что на уровне правительства РФ уже принят ряд мер, направленный на восполнение нехватки рабочей силы на стройплощадках из-за закрытия границ.

Так, с октября 2020 года стал возможен въезд на территорию России для граждан Казахстана и Кыргызстана, а с 1 февраля 2021 года - для граждан всех государств, входящих в ЕАЭС (однако это возможно сделать только через территории Беларуси и Армении). Действие распоряжения правительства касается тех, кто прибывает через аэропорты и только в период по 1 марта.

Кроме того, Минстрой России подготовил предложения для упрощенного въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения направлены на рассмотрение в правительство РФ.

"Однако мы понимаем, что даже с учетом этих мер восполнить дефицит, в том числе, неквалифицированных кадров, исключительно российской рабочей силой будет сложно", - считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков.