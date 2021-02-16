В тренде - обновление и вечность. В Бишкеке прошел международный показ мод

В одном из столичных отелей прошел четвертый сезон международной недели моды Burana Fashion Week. Местные и зарубежные дизайнеры представили свои бренды.

В неделе приняли участие около 30 мастеров, почти все представили коллекции именно для повседневной носки. И, видимо, на это повлияли последние мировые события, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие вынуждены были сидеть дома на карантине, работать удаленно, выходы в свет стали редкостью. А потому и одежда потребовалась удобная и практичная.

- Burana Fashion Week на сегодня единственная в Кыргызстане площадка для показов своих работ, встреч и общения дизайнеров международного масштаба. Тема нынешнего сезона - "Обновление. Истоки вечности". На ее выбор повлияли события прошлого года, когда нам всем пришлось привыкать жить в новых реалиях во время пандемии. Наверное, все мы осознали ценность человеческой жизни и отношений, поняли, как важно жить в гармонии, - сказал арт–директор международной недели моды Burana Fashion Week дизайнер Миррахим Опош.

Мероприятие было разделено на три дня. В день открытия 18 начинающих дизайнеров - выпускников профильных вузов КРСУ, КГУСТА и художественной академии - продемонстрировали свои коллекции зрителям.

Второй день был полностью посвящен бренду YNTY художника–дизайнера Ынтымака Абдылдаева. Это, можно сказать, был творческий вечер молодого человека, на котором он представил на суд зрителей 40 разных образов. Дизайнер говорит, что вдохновился историей не только нашей культуры, но и Японии, а потому в его работах сложился некий симбиоз культур двух стран. Кстати, в 2018 году он представлял свои работы в Японии.

Модели дефилировали на подиуме под живой аккомпанемент музыкантов - Баласагына Мусаева и Дастана Биримкулова. Музыка была эксперементальной, специально написанной для мероприятия. Парни совместили в своем выступлении два, казалось бы, совершенно несовместимых музыкальных инструмента - кыл–кыяк и ханг драм. Кыл кыяк - традиционный двухструнный смычковый инструмент. Изготавливается он обычно из урючного или орехового дерева. А ханг - инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер. Он считается одним из самых новейших инструментов в мире, так как был создан в 2000 году Феликсом Ронером и Сабиной Шерер из компании PANArt в Швейцарии. Ханг - результат многих лет исследования стальной тарелки и многих других резонирующих инструментов со всего света: гонг, гамелан, гатам, барабаны, колокольчики, музыкальная пила. Вот таким необычным получился музыкальный эксперимент, который, пожалуй, никого не оставил равнодушным.

Третий день был посвящен показам уже именитых профессиональных дизайнеров и приехавших гостей. Открывал вечер своей коллекцией от бренда Sherden Миррахим Опош. В его коллекции преобладали темно–серые цвета в гармоничном сочетании с бордовым. И использовались костюмные ткани с тюкабой (традиционная бархатная ткань).

Настоящий фурор произвел прославленный на весь мир театр моды и танца "Эдегей" из Тувы. Коллективу уже более 20 лет, он участник практически всех модных показов в разных странах мира. И неспроста, ведь выход моделей на подиум в костюмах - настоящий праздник для зрителей, столько ярких красок в необычных образах моделей. Оказывается, на базе ансамбля "Эдегей" его основатели - Вячеслав Донгак и Кима Донгак - открыли производственную швейную мастерскую, где разрабатывались эскизы и изготовлялись сценические костюмы не только для ансамбля, но и для многих других профессиональных творческих коллективов.

Также свои коллекции в Бишкек привезли дизайнеры из Таджикистана и Узбекистана. Модели–парни блеснули на подиуме, представляя коллекцию известного узбекского дизайнера Сухроба Хабиба, который специализируется на элитной мужской моде.

Также в Бишкек приехали гости из Москвы - основатель международного фестиваля культур "Восточный базар "Тюбетейка" Фатима Арифджанова и переводчик журналист и фотограф Елена Юнес. Они очень хотели познакомиться с культурой нашей страны и посмотреть, как трудятся ремесленники. А потому для них организовали специальную программу - поездку по южному берегу Иссык–Куля, где их ждали встречи с мастерами–ремесленниками, мастер–классы и посещение туристических мест.

К слову, в своих показах только двое участников представили в своих коллекциях защитные маски, ведь они по сей день не теряют своей актуальности в наших реалиях. Зато какие это были маски! Украшенные пайетками, вышитые стразами. Незамеченным в таких остаться просто невозможно. Миррахим Опош говорит, что не все участники представили маски в своих коллекционных нарядах, и это, наверное, потому, что маски используются дизайнерами во всем мире уже два года, и тема уже немного устарела. Да и название нынешнего мероприятия говорит само за себя: "Обновление" - словно выход из карантина, который предполагает новые тенденции во всем, в том числе и в моде.

Кстати, в этот раз все участники получили дипломы, но организаторы обещают, что конкурсная программа среди молодых модельеров состоится еще осенью этого года.