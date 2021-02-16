Российская компания "ЧЕТРА" и "Автомаш-Радиатор" расширяют сотрудничество

Российская компания "ЧЕТРА" (г.Чебоксары) расширяет сотрудничество с заводом "Автомаш-Радиатор" (г. Бишкек, Кыргызстан), ведущим предприятием холдинга "Композит Групп". Только в 2020 году на бульдозеры ЧЕТРА было установлено около 200 радиаторов кыргызстанского производства. Теплообменниками завода "Автомаш-Радиатор" оснастили более 60% промышленных машин, реализованных компанией "ЧЕТРА". Для сравнения в 2019 году продукция предприятия "Автомаш-Радиатор" использовалась в три раза реже.

Алексей Бехтерев, директор по маркетингу холдинга "Композит Групп": "За последние 3 года предприятия холдинга "Композит Групп", в том числе ОсОО "Автомаш-Радиатор", отгрузили в адрес ПК "Промтрактор" и других производственных единиц Концерна "Тракторные заводы" продукцию на более чем 35 млн. рублей. При этом наблюдается четкая динамика увеличения отгрузок из года в год. На начальном этапе сотрудничества в 2018 году было отгружено продукции на 2,5 млн. рублей, а в 2020 году уже на 25 млн. рублей. То есть налицо рост на один порядок, то есть в 10 раз".

Владимир Антонов, исполнительный директор ООО "ЧЕТРА": "Наша компания уделяет большое внимание подбору поставщиков комплектующих для нашей промышленной техники. Здесь важно как качество продукции, так и репутация производителя, его желание идти на контакт, оперативно реагировать на наши пожелания. Технику ЧЕТРА используют в разных климатических зонах, поэтому оборудование должно выдерживать перепады температур, тяжелые условия эксплуатации и напряженный режим работы. С заводом "Автомаш-Радиатор" у нас сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет расширить сферы сотрудничества".

Компания "ЧЕТРА" и предприятие "Автомаш-Радиатор" регулярно проводят совместные испытания радиаторного оборудования, как в лабораторных условиях, так и на полигоне тракторной техники в Чебоксарах. Благодаря этому специалистам Бишкекского радиаторного завода удалось внести ряд изменений в изделия и улучшить их характеристики.

Алексей Бехтерев, директор по маркетингу холдинга "Композит Групп": "В результате опытно-конструкторских работ значительно улучшены характеристики теплоотдачи и теплосъема поставляемых на конвейер завода "Промтрактор" радиаторов и теплообменников. Также повышены прочностные свойства радиаторов, благодаря внедрению ребристо-пластинчатой конструкции остова "plate-and-bar" и применению на конвейере завода "Автомаш-Радиатор" специального фирменного флюса Nocolok® в печах спекания немецкого производителя Sellacan®".

Сотрудничество российского и кыргызстанского предприятия в ближайшее время выйдет на новый уровень. Компания "ЧЕТРА" планирует открыть в Республике Кыргызстан производство бульдозеров. Это будут наиболее востребованные потребителями Кыргызстана промышленные машины ЧЕТРА Т9, Т11, которые используются в дорожном, гидротехническом строительстве, а также ЧЕТРА Т25 – техника для горнодобывающей отрасли. Производственная площадка расположится на базе официального дилера ЧЕТРА – предприятия "КОРТЭС" в городе Бишкек.

Владимир Антонов, исполнительный директор ООО "ЧЕТРА": "Благодаря организации собственного производства на территории Кыргызской Республики существенно сократятся сроки поставки промышленной техники потребителям, а использование продукции ОсОО "Автомаш-Радиатор" позволит уменьшить логистические и временные затраты на транспортировку необходимого оборудования, а также обеспечить заказами местное предприятие".

Запуск производства запланирован на первое полугодие 2021 года. Компания "ЧЕТРА" намерена расширять локализацию производства на территории Кыргызстана. Программа локализации рассчитана на три года.