Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 101.80 - 102.97

Работу городских служб по санитарной очистке города сочли недостаточной

80  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Жамалбек Ырсалиев вместе с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета инспектирует город. Ырсалиев проверил состояние территории по проспекту Чуй от ул.7 апреля до ул. Абдрахманова и пространство, прилегающее к ТРК "Мадина".

По его словам, работа городских служб по санитарной очистке и благоустройству недостаточна.

Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичной мэрии поручено усилить борьбу с нарушителями правил благоустройства в общественных местах.

Акиму Свердловского района Мурату Осмонову поручено провести беседу с администрацией рынка "Мадина" - нужно срочно привести в порядок прилегающую территорию рынка, очистить ее от стихийной торговли и решить с парковочными местами вокруг рынка.

МП "Бишкекзеленхоз" должен убрать все сухостойные ветки и посадить новые деревья, кустарники, также совместно с "Бишкекглавархитектурой" разработать эскизный проект зеленых насаждений по улице 7 апреля Столичным архитекторам рекомендовано привести порядок фасад зданий вдоль проспекта.

МП "Бишкекасфальтсервис" и "Бишкексвет" поручено привести в порядок аллею по ул.7 апреля с восточной стороны, установить наружное освещение, уложить брусчатку и привести ирригационные сети в порядок.

Управлению землепользования и строительства (УЗС) поручено демонтировать незаконные рекламные штендеры и объекты облегченного типа, установленные прямо на тротуаре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397400
Теги:
мусор, рынок, Бишкек, Кыргызстан, мэр, мэрия, Тазалык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  