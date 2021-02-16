Работу городских служб по санитарной очистке города сочли недостаточной

Вице-мэр столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Жамалбек Ырсалиев вместе с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета инспектирует город. Ырсалиев проверил состояние территории по проспекту Чуй от ул.7 апреля до ул. Абдрахманова и пространство, прилегающее к ТРК "Мадина".

По его словам, работа городских служб по санитарной очистке и благоустройству недостаточна.

Санитарно-экологической инспекции (СЭИ) столичной мэрии поручено усилить борьбу с нарушителями правил благоустройства в общественных местах.

Акиму Свердловского района Мурату Осмонову поручено провести беседу с администрацией рынка "Мадина" - нужно срочно привести в порядок прилегающую территорию рынка, очистить ее от стихийной торговли и решить с парковочными местами вокруг рынка.

МП "Бишкекзеленхоз" должен убрать все сухостойные ветки и посадить новые деревья, кустарники, также совместно с "Бишкекглавархитектурой" разработать эскизный проект зеленых насаждений по улице 7 апреля Столичным архитекторам рекомендовано привести порядок фасад зданий вдоль проспекта.

МП "Бишкекасфальтсервис" и "Бишкексвет" поручено привести в порядок аллею по ул.7 апреля с восточной стороны, установить наружное освещение, уложить брусчатку и привести ирригационные сети в порядок.

Управлению землепользования и строительства (УЗС) поручено демонтировать незаконные рекламные штендеры и объекты облегченного типа, установленные прямо на тротуаре.