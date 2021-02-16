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Милиция ищет пострадавших от рук подозреваемого в мошенничестве

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- Виктория Гунгер
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Участковыми столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Как отмечается, 11 февраля 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы Т.Н. с просьбой принять меры в отношении мужчины "К", который примерно в 12:00 часов, находясь на пересечение улиц Токтогула и бульвара Молодой Гвардии, войдя в доверие, завладел 14 тысячами сомов.

- Подозреваемый пообещал, что довезет потерпевшего до города Москвы на своей автомашине, но, не выполнив обещанного, скрыл свое местонахождение. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

- Участковыми милиционерами первого отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый К.К., 1991 года рождения. Он доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики и водворен в ИВС. После этого в УВД Ленинского района поступило еще 2 письменных заявления с просьбой привлечь задержанного К.К. к ответственности за совершение аналогичных действий мошенничества, где общий ущерб составляет 30 тысяч сомов, - говорится в информации.

Сотрудниками милиции продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-605, 0(312) 352-947, 0(705) 109-102, 0 (990) 102-413 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/397401
Теги:
ГУВД, МВД, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан
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