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В десяти странах обнаружен еще один новый штамм коронавируса

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Еще один штамм коронавируса, получивший название B1525, выявлен в Великобритании и других странах, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

Данный вариант с помощью секвенирования генома образцов вируса обнаружен уже в десяти странах, включая Британию.

В Великобритании выявлено не менее 32 случаев заражения данным вариантом вируса, в Дании - 35, в Нигерии - 12. В США и Франции - семь и пять соответственно, менее пяти случаев зафиксированы в Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

Как отмечает издание, новый вариант вируса обладает "потенциально тревожным набором мутаций". В частности, исследователей беспокоит мутация Е484К в шиповидном белке, которая также присутствует в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах и, по мнению специалистов, делает вирус более устойчивым к антителам.

В середине декабря в Великобритании обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2 - VUI-202012/01. Позже стало известно, что она распространяется на 70 процентов (по другим оценкам, на 56 процентов) быстрее исходника. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что выявленная мутация на 30 процентов смертельнее, чем ранее известная, и до 70 процентов более заразна. В понедельник стало известно, что ученые подтвердили опасность нового штамма.

За последние месяцы случаи заражения VUI-202012/01 зарегистрировали как минимум в 80 странах, в том числе в России.

В конце января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже началось тестирование системы распознавания британского штамма коронавируса. Она также отмечала, что российские вакцины способны защитить и от мутировавшей версии COVID-19. Это подтверждают данные ПЦР-систем.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/397405
Теги:
Великобритания, коронавирус
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