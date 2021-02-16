Сторонники главных теорий заговора Covid-19

По мере того как коронавирус распространялся по всему миру, росли и слухи о его происхождении. Возможно, вирус сбежал из лаборатории. Может быть, это было разработано как биологическое оружие. Законные вопросы о вирусе создали идеальные условия для теорий заговора. В отсутствие знаний процветали догадки и пропаганда, пишет зарубежное издание nzherald.co.nz.

Профессора колледжей без доказательств или подготовки в области вирусологии рекламировались как эксперты. Анонимные пользователи социальных сетей выдавали себя за высокопоставленных сотрудников разведки. И от Китая до Ирана, и от России до США, правительства усиливали претензии по своим собственным мотивам.

Associated Press сотрудничал с Лабораторией цифровых криминалистических исследований Атлантического совета в ходе девятимесячного расследования, чтобы выявить людей и организации, стоящие за самой вирусной дезинформацией о происхождении коронавируса. Их заявления были взрывоопасными, а их доказательства были слабыми. Это суперраспространители:

ФРЭНСИС БОЙЛ

КТО ОН: профессор права в Университете штата Иллинойс, получивший образование в Гарварде, Бойль разработал закон 1989 года, запрещающий биологическое оружие, и дал рекомендации нации Боснии и Герцеговины и властям Палестины.

Бойль не имеет ученой степени в области вирусологии или биологии, но является давним критиком исследований патогенов. Он заявил, что израильская разведка была причастна к взрыву во Всемирном торговом центре в 1993 году; что атипичная пневмония, свиной грипп и лихорадка Эбола были генетически модифицированы; и что вирус Западного Нила и болезнь Лайма ускользнули из лаборатории биологической войны США. Он также заявил, что основатель Microsoft Билл Гейтс "был причастен" к распространению вируса Зика.

ПРЕТЕНЗИЯ: Бойл говорит, что коронавирус - это генно-инженерное биологическое оружие, сбежавшее из лаборатории высокого уровня в Ухане, Китай. Он утверждает, что в нем есть признаки нанотехнологической обработки и внедрения белков ВИЧ, вируса иммунодефицита человека. Он утверждает, что в его создании участвовали американские исследователи и что тысячи врачей, ученых и избранных лидеров сговорились скрыть правду.

Бойл продвигал свое заявление в электронном письме к списку новостных организаций и личных контактов 24 января 2020 года. В тот же день он дал интервью в подкасте под названием "Геополитика и империя". Этот подкаст процитировал малоизвестный индийский веб-сайт GreatGameIndia, который стал вирусным, а комментарии Бойла были подхвачены и показаны на государственном телевидении Ирана, российских государственных СМИ и периферийных веб-сайтах в США и по всему миру. С тех пор он повторил свои заявления о шоу Алекса Джонса Infowars.

ФАКТЫ: Бойль основывает свой аргумент на косвенных доказательствах: наличии лаборатории уровня биобезопасности 4 в Ухани, факте, что другие вирусы ускользнули из других лабораторий в прошлом, и его убеждении в том, что правительства всего мира участвуют в секретной гонке вооружений по поводу биологических оружие.

В лабораториях четвертого уровня биобезопасности - или в лабораториях BSL4 - соблюдены самые высокие меры безопасности.

"Мне казалось, что очевидно, что это произошло из Уханьского BSL 4", - сказал Бойл Associated Press.

Команда Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что крайне маловероятно, что вирус ускользнул из лаборатории в Ухане, а другие эксперты заявили, что вирус не проявляет никаких признаков генетической манипуляции.

GREATGAMEINDIA

ЧТО ЭТО: Веб-сайт, который был одним из первых пропагандистов теории о том, что коронавирус был создан.

Его статья от 26 января 2020 года на тему "Коронавирусное биологическое оружие - как Китай украл коронавирус из Канады и вооружил его" была подхвачена ультраправым финансовым блогом Zero Hedge и передана тысячам пользователей социальных сетей, прежде чем ее продвигал консервативный сайт RedStateWatcher и получил более 6 миллионов контрактов.

ПРЕТЕНЗИЯ: GreatGameIndia утверждает, что вирус, от которого в настоящее время погибло более 2 миллионов человек во всем мире, был сначала обнаружен в легких саудовца, а затем отправлен в лаборатории в Нидерландах, а затем в Канаде, где он был украден китайскими учеными. Статья частично основана на предположениях Дэни Шохама, вирусолога и бывшего подполковника израильской военной разведки.

Шохам был процитирован, обсуждая возможность того, что Covid связан с исследованиями биологического оружия, в статье от 26 января 2020 года в консервативной американской газете The Washington Times. В этой статье процитировали Шохама, в котором говорилось, что нет никаких доказательств в поддержку идеи о том, что вирус сбежал из лаборатории, но GreatGameIndia не включила этот контекст в свою статью.

"Мы поддерживаем наш отчет", - написала соучредитель веб-сайта Шелли Касли в электронном письме. "Фактически, недавно канадцы опубликовали документы, которые подтвердили наши выводы, сделанные китайскими учеными ... Большая часть информации все еще засекречена".

ФАКТЫ: Группа Всемирной организации здравоохранения объявила в этом месяце, что коронавирус, скорее всего, впервые появился у людей после прыжка с животного, заявив, что альтернативная теория о том, что вирус просочился из китайской лаборатории, маловероятна.

Ведущие ученые Америки также пришли к выводу, что вирус имеет естественное происхождение, сославшись на ключи к разгадке его генома и его сходство с атипичной пневмонией или тяжелым острым респираторным синдромом. Винсент Раканиелло, профессор микробиологии и иммунологии Колумбийского университета, который изучает вирус с момента регистрации его генома, сказал, что очевидно, что вирус не был создан или случайно выпущен.

"Это то, что явно выбрано в природе", - сказал Раканиелло. "Есть два примера, в которых последовательность говорит нам, что люди не участвовали в создании этого вируса, потому что они не знали, что делают это".

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ЧТО ЭТО: Центр в Монреале публикует статьи о глобальной политике и политике, включая здоровую дозу теорий заговора о вакцинах и террористических атаках 11 сентября 2001 года. Ее возглавляет Мишель Чоссудовски, заслуженный профессор экономики в Оттавском университете и теоретик заговора, который утверждал, что американские военные могут контролировать погоду.

В центре публикуются авторы со всего мира, многие из которых выдвинули безосновательные утверждения о происхождении вспышки. В феврале, например, центр опубликовал интервью с Игорем Никулиным, в котором говорилось, что коронавирус был американским биологическим оружием, созданным для китайцев.

Веб-сайт центра globalresearch.ca "глубоко погрузился в широкую российскую экосистему дезинформации и пропаганды" из-за распространения антиамериканских теорий заговора, согласно отчету Государственного департамента США за 2020 год, в котором обнаружено, что семь предполагаемых авторов даже не существуют.

ПРЕТЕНЗИЯ: Хотя центр опубликовал несколько статей о вирусе, одна из которых предполагает, что он возник в США, привлекла внимание высокопоставленных китайских чиновников.

12 марта официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь ретвитнул опубликованную центром статью под названием "Коронавирус в Китае: шокирующая новость. Произошел ли вирус в США?"

"Эта статья очень важна для каждого из нас", - написал он на английском в Twitter. "Пожалуйста, прочтите и ретвитните его. Covid-19: дополнительные доказательства того, что вирус возник в США".

Он также написал в Твиттере: "Это может быть армия США, которая принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам объяснения".

В рассказе Ларри Романоффа, постоянного автора, приводится несколько опровергнутых теорий, в том числе, что военнослужащие США принесли вирус в Китай во время Всемирных военных игр осенью 2019 года. Романофф заключает, что теперь это "доказано". что вирус возник за пределами Китая, несмотря на научный консенсус.

ФАКТЫ: Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что коронавирус появился в Китае, где зарегистрированы первые случаи заболевания и смерти. Не появилось никаких доказательств того, что вирус был импортирован в Китай США.

Чоссудовский и Романофф не ответили на неоднократные сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. В биографии Романова он указан как приглашенный профессор Университета Фудань в Шанхае, но он не числится среди преподавателей университета. В университете не ответили на электронное письмо с вопросом о трудоустройстве Романова.

Первоначальная статья Романоффа была удалена весной, но твит Чжао остался.

ГРЕГ РУБИНИ

КТО ОН: Грег Рубини - это имя теоретика интернет-заговора, который утверждает, что имеет высокопоставленные контакты в разведке, и указал свое местоположение в Твиттере как "секретное", пока его не выгнали с платформы. Его сообщения тысячи раз ретвитнули сторонники QAnon, теории заговора, основанной на необоснованном убеждении, что Трамп ведет секретную кампанию против врагов в "глубинном государстве" и секретной секты сатанинских педофилов и каннибалов.

ПРЕТЕНЗИЯ: Рубини написал в Твиттере, что доктор Энтони Фаучи создал коронавирус и что он использовался в качестве биологического оружия для сокращения населения мира и подрыва Трампа.

ФАКТЫ: Рубини, похоже, не тот инсайдер разведки, которым он притворяется.

Buzzfeed попытался разыскать Рубини в прошлом году и определил, что это псевдоним 61-летнего итальянца, который работал в сфере маркетинга и продвижения музыки. Предыдущая версия его биографии в Twitter указывает, что он фанат классического рока и фильмов Стэнли Кубрика.

Попытки связаться с Rubini через Интернет и через деловые контакты не увенчались успехом.

Рубини ощетинился попытками проверить свои утверждения. Когда пользователь социальной сети спросил: "Мой вопрос к вам, @GregRubini:" Где и каковы ваши доказательства?"

Рубини коротко ответил: "И мой вопрос: почему я должен отдавать его вам?"

Твиттер приостановил действие учетной записи Рубини в ноябре 2020 года за неоднократные нарушения его политики.

Это лишь самые крупные из подобных фактов. Однако доказательств их версиям нет.