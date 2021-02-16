В Белоруссии начались массовые обыски у журналистов и правозащитников

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов начали проводить массовые обыски у журналистов и правозащитников. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

Они санкционированы Генеральной прокуратурой. Обыски проходят рамках расследования уголовного дела по статье 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них") Уголовного кодекса Белоруссии.

Уточняется, что следственные мероприятия проводят сотрудники Министерства внутренних дел Белоруссии. Цель - "установить обстоятельства финансирования протестной деятельности в организациях, позиционирующих себя как правозащитные".

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали ряд бывших и действующих банкиров, а также совладельца Туровского молочного комбината Игоря Чернявского. Все они связаны с бывшим премьер-министром Сергеем Румасом, который покинул страну в январе.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.