Суваналиев больше не подозревает Жапарова в связях с криминалом?

Назначение Омурбека Суваналиева на должность полномочного представителя правительства в Баткенской области вызвало определенные споры в соцсетях и СМИ. Кто-то считает, что он чуть ли не единственный человек, который наведет порядок в южной области, а у кого-то это назначение вызвало по меньшей мере недоумение. Тем более, если вспомнить, что во время октябрьских событий Суваналиев говорил по поводу выдвижения Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Получается, если верить его словам, то все чиновники, которые находились в заключении, "становятся "шестерками" криминала".

"Криминал никогда не отпускает таких чиновников из своего поля зрения. Поэтому криминалу очень легко ими управлять. За стенами тюрем их приучили жить по понятиям. У них всегда есть связь с криминалом". – сказал Суваналиев.

В этой связи, продолжил он, Садыр Жапаров не может стать премьер-министром.

"Отсидевшие люди живут по понятиям. Поэтому их нужно реабилитировать. Если они идут на должность, то им нужна реабилитация. С первых дней и до сегодня он нелегитимный. Почему? Только по одной причине - они законы не знают. Всем очевидно, что сегодня Садыр Жапаров нелегитимен", - заявил тогда экс-заместитель главы Совбеза.

Поменял ли сегодня Суваналиев свое мнение по этому поводу неизвестно, по крайней мере, интересно, чтобы он сказал сейчас.

Рекордсмен по отставкам

Есть предположение, что Омурбек Суваналиев долго не просидит на должности главы Баткенской области, особенно, если вспомнить все его прошлые и в то же время недолгие назначения. Неспроста его называют рекордсменом по отставкам. Возможно, что на таком сложном участке как Баткенская область с ее приграничными конфликтами он, как и в прошлые времена, попросит больше полномочий и сил, но в итоге потом, хлопнув дверью, просто на просто уйдет от проблемы. По крайней мере, по данным СМИ, так было и в Оше во время межнационального конфликта.

Напомним, в июне 2010 года Временное правительство назначило Омурбека Суваналиева военным комендантом Оша и начальником УВД Ошской области. Но накануне референдума 27 июня он ушел в отставку, аргументируя свое решение намерением заняться подготовкой к выборам в парламент. Однако в тот период некоторые СМИ упрекнули Суваналиева в том, что когда "в Оше воспламенилась война, то вместо устранения ее последствий он прикрылся политической отговоркой "референдума", бросил поле войны и ушел".

4 февраля 2019 года Омурбек Суваналиев распоряжением президента КР Сооронбая Жээнбекова назначен заместителем секретаря Совета безопасности. 10 октября 2020 года он был освобожден от этой должности.

Во время октябрьских событий Омурбек Суваналиев самолично занял должность главы ГКНБ, однако коллектив не признал самозванца руководителем и прогнал его.

В момент публикации материала стало также известно, что именно Омурбек Суваналиев в качестве и.о. секретаря Совета безопасности КР направил Курсана Асанова исполнять обязанности министра внутренних дел - коменданта города Бишкек. Напомним, Курсану Асанову вменяют захват здания МВД, и по причине этого в отношении него возбудили уголовное дело.