В России отмечают дефицит иностранных рабочих

Попытка работодателей заполнить свободные рабочие места на стройках россиянами пока не возымела успеха. Так считает эксперт по миграции Наталья Власова.

На это, по ее словам, есть свои причины. Так, некоторые местные жители не хотят идти на работу в строительстве из-за ее тяжести. А другим невыгодно приезжать из регионов в Москву, прочие крупные города, чтобы работать на стройплощадках, поскольку им придется искать жилье и платить за его аренду.

Напомним, что по причине пандемии коронавируса Россию покинуло порядка 40 процентов трудовых мигрантов. А сегодня многие из них испытывают проблемы с обратным въездом. В связи с этим ряд сфер, особенно строительная и ЖКХ, испытывают острую нехватку рабочих рук

Эксперт отмечает актуальность поручения президента РФ Владимира Путина упростить процедуры привлечения иностранцев для работы на стройках. Такие меры, полагает Наталья Власова, помогут избежать возможных срывов сроков сдачи в эксплуатацию нового жилья и социальных объектов.

О "серьезном дефиците" иностранной рабочей силы в Москве заявлял и заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

"Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы", - цитирует Горового РИА "Новости".

Кроме того, по словам первого замминистра МВД РФ, необходимо брать под контроль "компактное размещение" рабочих, а также соблюдение ими всех действующих в столице ограничений по коронавирусу.

В МВД России также высказывалось предположение, что пандемия может изменить рынок труда в стране. И если РФ не откроет границы для мигрантов в предстоящие месяцы, то и миграционный рынок рискует измениться навсегда. Придется платить больше и чаще коренному населению, уже сегодня наблюдается удорожание стоимости рабочей силы.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин рассказал, что для реализации крупных объектов в сфере строительства в Россию было ввезено около 14 тысяч иностранных граждан, преимущественно из Центральноазиатского региона. На рассмотрении находятся обращения по вопросу въезда еще около 5 тысяч иностранных граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает на 2021 год допустимую долю иностранных работников для ряда видов экономической деятельности. В лесоводстве и лесозаготовке, а также в выращивании овощей это число составляет 50 процентов от общего числа рабочих, а в строительстве - 80 процентов, в сухопутном пассажирском транспорте - 24 процента, в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 70 процентов.