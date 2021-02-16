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Мигрантам из стран ЕАЭС упростят трудоустройство

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- Евгений Денисенко
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"Работа в ЕАЭС" – так называется специализированный мобильный сервис, разработкой которого вплотную занялись в Евразийским банке развития. Сервис предназначен для трудящихся из стран Евразийского экономического союза и призван облегчить их трудоустройство в государствах-партнерах.

По словам заместителя председателя правления ЕАБР Тиграна Саркисяна, "этот проект был выбран в качестве приоритетного". "Мы получили предложение разработать цифровое решение, которое позволит странам обмениваться информацией о вакантных местах и предоставлять эту информацию всем потребителям. Межправсовет ЕАЭС утвердил этот проект, который успешно реализовывался в рамках Евразийской экономической комиссии", - сказал Саркисян.

В дальнейшем, отметил замглавы ЕАБР, премьер-министр России предложил усовершенствовать платформу и запустить приложение для мигрантов, так как оно "будет более удобным инструментом для всех мигрантов с точки зрения поиска работы, цифрового контакта с госуслугами, пересечения границы и получения необходимых документов".

"Это, конечно же, нас очень вдохновило, и эта идея начала реализовываться уже в рамках Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития", - пояснил Тигран Саркисян. И напомнил, что уже доработанный проект в новой концепции был недавно презентован Михаилом Мишустиным в ходе форума Digital Almaty. Этот форум проходил 5 февраля в Алматы, участие в нем приняли главы правительств стран ЕАЭС, которые ранее, в тот же день провели здесь заседание Межправсовета ЕАЭС.

Как заявил на форуме Михаил Мишустин, Фонд цифровых инициатив ЕАБР разработает специализированный мобильный сервис "Работа в ЕАЭС" до начала 2022 года. Он готовится с учетом потребностей пользователей, необходимости удобства и простоты применения. И предназначен для устранения цифрового разрыва, создания условий комфортного пребывания в стране трудоустройства, укрепления интеграционных связей в рамках Союза.

При помощи приложения можно будет получить широкий спектр государственных и коммерческих услуг еще до въезда в страну трудоустройства: оформить необходимые для трудоустройства документы, найти и откликнуться на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу.

"Цифровизация обеспечивает бесшовность процесса получения государственных, коммерческих и финансовых услуг трудовыми мигрантами на всём пространстве ЕАЭС. Это прорыв в обеспечении единого рынка труда и дальнейшей интеграции наших стран. К примеру, еще до приезда в страну будущий работник сможет встать на учет в органах пенсионного страхования и налоговых службах, найти и откликнутся на вакансию, арендовать жилье, оформить страховку, получить кредит на переезд и обустройство, устроиться на работу", - подчеркивает председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.


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URL: https://www.vb.kg/397426
Теги:
миграция, Россия, ЕАЭС
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